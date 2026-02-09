馬斯克轉向月球優先！宣布建立「自我成長城市」、放緩火星殖民計畫
美國科技大亨馬斯克的火星殖民野心出現重大轉變。這位億萬富豪週日在社群平台X上宣布，SpaceX已將優先目標轉向月球，計劃建立「能自我成長的月球城市」，此目標可在不到10年內達成，火星類似計畫則需超過20年。
《CNN》9日報導，馬斯克在X平台表示，首要任務是確保文明的未來，而月球時程更快。他解釋，前往火星僅能在行星每26個月排列一次時進行，單程需6個月；但前往月球每10天就能發射一次，僅需2天航程。目前尚不清楚馬斯克所謂的「自我成長城市」具體意涵，也不確定該計畫是否與美國國家航空暨太空總署（NASA）提出的類似月球計畫一致。
儘管優先順序改變，馬斯克表示SpaceX仍致力於建造火星城市，預計在約5至7年後開始執行。就在去年5月，他還曾表示正努力在2026年底前將首艘無人星艦（Starship）降落火星。此次戰略調整發生在SpaceX上週收購xAI之後。
十多年來，馬斯克一直強調在火星建立殖民地是SpaceX自2002年成立以來的核心目標。相較之下，美國國家航空暨太空總署（NASA）則專注於月球任務，目前正努力在2028年前讓太空人重返月球表面，這將是自1972年阿波羅計畫結束以來首次。
馬斯克過去曾批評相關努力，去年初在X平台上暗指NASA的月球計畫「阿提米絲」（Artemis）是一種「干擾」，當時寫道：「不，我們要直接前往火星。月球是干擾。」
NASA已建造用於將太空人發射至月球附近的火箭和太空船，SpaceX持有近30億美元合約負責建造月球登陸器。SpaceX計劃使用星艦系統執行此任務，這是有史以來建造的最大太空船和火箭系統。然而，星艦仍處於早期開發階段，測試期間經常爆炸，從未進入軌道或執行實際飛行任務。
馬斯克宣稱SpaceX將聚焦月球探索之際，NASA正準備發射阿提米絲計畫首次載人任務阿提米絲二號，預定最快於今年3月發射。
