馬斯克轉發台灣少子化問題 台獨粉專「喪事喜辦」遭網友狂轟

台灣連續23個月人口負成長，嚴重少子化的問題甚至吸引到全球首富馬斯克關注，他在X上轉發了一則討論台灣出生率創新低的貼文。不過，有台獨粉專，在底下留言稱「謝謝你說台灣是一個國家」，喪事喜辦的行為馬上引發大量網友在底下狂轟。

世界首富馬斯克。（圖／美聯社）

馬斯克12日在X上轉發由帳號「DogeDesigner」所發布的推文，該文指出台灣出生率持續下降，接近歷史最低水準，台灣人口連續23個月下降，新生兒人數幾乎只有死亡人數的一半，台灣的生育率如今可說位居世界最低。

廣告 廣告

台獨粉專在馬斯克貼文下留「謝謝你說台灣是個國家」。（圖／擷取自X）

馬斯克轉發並表示，「人口數持續加速崩跌」。世界首富關注到台灣少子化問題引發熱議，不過卻有台獨粉專在貼文底下留言，並標示原文中的「Country's population」描述台灣，向馬斯克道謝，「謝謝你說台灣是一個國家」。

網友狂轟台獨粉專。（圖／擷取自X）

台獨粉專的留言很快遭到網友猛轟，「不要鬧笑話，馬斯克沒有說」、「這樣都能高潮，要不要順便跟馬斯克說『謝謝你喜歡台灣』」、「又不是好事是在高潮什麼？」、「你確定要在這篇下面這樣留言？」

根據內政部統計，截至今年11月底台灣人口數為2330萬6085人，已連續23個月負成長；此外，11月出生數7946人，是繼今年4月、5月出生數接連創下史上新低後，再度探底。另外，65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近超高齡社會所訂老年人口數20%大關。

延伸閱讀

停砍年金三讀！陳玉珍籲政院守法：別再傷害退休公教尊嚴

停砍公教年金三讀 卓榮泰嗆立院「倒行逆施」：退撫基金恐提前破產

立院三讀停砍公教年金！李來希嗨喊：今天是還我們公道的日子