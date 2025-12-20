馬斯克轉發台灣少子化 台大校長籲設國家人才委員會

（中央社記者陳至中台北20日電）台大校長陳文章今天說，台灣面臨嚴峻的少子女化、人才問題，連SpaceX執行長馬斯克都在社群轉發相關訊息，因此建議政府設置國家級的人才委員會，統籌各部會、業界和民間資源。

台灣大學今天召開校務會議，陳文章接受媒體聯訪表示，台灣在留才、攬才方面可以更努力，國家發展委員會曾估算，2030年前須引進40萬外籍人才，目前看來要達到目標，恐怕還有滿大一段距離。

陳文章建議，應設置一個能統籌各部會資源的委員會，並設置2名執行長，一人代表政府，一人代表民間，針對各界人才需求，進行長期布局和完整規劃。

陳文章表示，台灣的少子女化問題，連太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）都轉發文章關注，可見真的是很嚴重的問題，未來會影響到產業發展。陳文章說，人才就是台灣的「護國神山」，台積電就是靠人才累積的智慧財產，才能製造出全世界最頂級的晶片。

陳文章提到，台灣招收境外生的力道可以再加強一點，尤其是文化接近的僑生。台大經驗發現，僑生的成績表現和本地學生差異不大，有些還能拿到書卷獎、學士班校長獎。他建議可用學校聯盟方式招生，主動延攬優秀人才，並結合企業，在入學、就業方面提供更多誘因。

身兼大考中心董事長的陳文章提到，最新一年度的學科能力測驗，10萬多名考生中有1萬多名是「重考生」，比例雖和過去差不多，但人數稍增幾百人，值得教育界注意。

不過陳文章認為，117學年度申請入學第1階段篩選倍率從3倍放寬為4倍，讓學生選擇的自由度放寬，應有助於改善重考情形。（編輯：張雅淨）1141220