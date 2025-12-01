馬斯克轉發藝術家影片引6000萬次觀看 掀一波「機器人未來社會」辯論

在全球科技競爭加速之際，特斯拉執行長馬斯克再度以驚人話題吸引世界目光。他近日於X平台轉發一段由數位藝術家Alex Utopia製作的 38 秒短片，影片以電影般的節奏描繪特斯拉人形機器人Optimus走入日常生活各個角落，以不同角色穿梭城市、工地、災難現場與娛樂場所，吸引超過6000萬次觀看，在全球社群掀起新一波「機器人未來社會」辯論。



影片以一台在街頭漫步的Optimus做為開場，隨即切入建築工地場景，機器人與人類工人並肩操作設備；鏡頭再轉到災難應變演練，Optimus以救援角色示範其應用潛力。畫面接著來到柔道館，機器人進行對練訓練，顯示動作協調能力。後續場景則包括街道巡邏的執法任務、在賭場桌邊發牌、沿著海灘散步，以及在餐廳廚房與專業廚師共同料理。影片最後回到賭場，Optimus站在輪盤桌前，象徵其角色跨越工業、公共安全到休閒娛樂的廣泛想像空間。

預估Optimus在2030年前達每年百萬台產量



馬斯克過去多次展示Optimus早期原型，包括摺衣服、獨立移動等功能。他認為，隨著全球出生率下降帶來勞動力缺口，人形機器人將是未來產業的核心解方。今年 4 月，他曾表示，預計在今年底前，將有數千台Optimus部署於特斯拉工廠內運作，並強調該產品的量產速度將「超越史上任何產品」。馬斯克更預估，Optimus可能在2030年前達到每年百萬台產量，甚至可能提早實現。

在這支影片引發熱議後不久，馬斯克於美國沙烏地投資論壇上再次強調他對 AI 與機器人產業的宏大預期。他指出，未來的工作將不再是生計必需，而更像一種興趣或嗜好。隨著 AI 與機器人推升全球生產力，他認為金錢的重要性可能逐漸下降，人類得以生活在更高層次的物質條件之上。他並宣稱，人形機器人將成為「史上最大的產品」，推動社會朝向他所描述由資本主義效率所驅動的「共產主義烏托邦」。



黃仁勳：人類勞動與貨幣仍具不可替代性



然而，業界對馬斯克的遠景並非一致認同。輝達執行長黃仁勳接受訪問時表示，儘管機器人將深刻重塑勞動型態，人類勞動與貨幣體系在可預見的未來仍具有不可替代性。他提醒，在高度自動化的願景落地之前，各產業仍需面對技術成熟度、倫理監管與社會適應等現實問題。

即使如此，馬斯克仍持續描繪他的宏大藍圖，認為Optimus能在未來協助消除貧窮、改變司法系統的運作方式，並透過預防犯罪建立更高效率的社會模式。他強調，人形機器人將是推動這場轉變的核心力量。



