馬斯克這回真的衝了 親口宣布停產特斯拉兩車款 產線改做人形機器人Optimus

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於1月28日證實，公司將停止生產旗艦級豪華轎跑Model S以及旗艦休旅車Model X。這項決策象徵著特斯拉發展史上最長青的兩款代表作即將走入歷史，也反映出這間電動車巨頭正將戰略重心大規模轉向自動化技術與機器人領域。



根據特斯拉公布的2025年第四季財報顯示，該季營收下滑3%，金額為249億美元。馬斯克在財報電話會議上明確表示，Model S與Model X的生產作業將於下一季度開始逐步收尾。



平價車型貢獻去年絕大部分交付量



特斯拉預計將於 2026 年全面停止這兩款旗艦車型的製造工作，其位於加州弗里蒙特（Fremont）工廠的原有空間，將被重新規劃以支援公司的新興計畫，其中最重要的核心項目便是「Optimus」人形機器人的生產。

「是時候讓Model S和Model X計畫正式退伍並榮譽解甲了，」馬斯克在會議中指出：「如果你有興趣購買這兩款車，現在就是最後的下訂時機。」

Model S與 Model X曾是特斯拉開疆闢土的功臣，幫助該品牌在電動車市場奠定了領導地位。然而，隨著全球電動車市場競爭加劇，儘管特斯拉先前已多次調降這兩款高階車型的售價，銷量仍顯露疲態。目前特斯拉的銷售主力已由價格更親民、銷量更高的Model 3和Model Y所取代，這兩款平價車型貢獻了去年絕大部分的交付量。

根據年度數據統計，特斯拉2025年全年營收為948億美元，較前一年下滑3%。在銷售數據方面，第四季電動車銷量較去年同期衰退16%，而2025全年總銷量為164萬輛，年減9%。

車輛生產線改生產Optimus



特斯拉計畫於本季發表第三代Optimus機器人，並稱其為「首款具備大規模量產能力的設計」。馬斯克進一步透露，弗里蒙特工廠原本的Model S與Model X生產線，將被改造為年產能高達100萬台Optimus機器人的全新產線。



「由於這是一個完全全新的供應鏈。」馬斯克強調，「現有的汽車供應鏈幾乎沒有任何部分可以應用於Optimus上。」



特斯拉在官方聲明中表示，2026年將進一步擴大基礎設施投資，以支持乾淨能源、交通運具及自動化機器人的發展。這包括在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域，擴增6條全新的生產線，同時將持續活化現有的工廠、充電網路及服務中心體系，為未來的成長動能鋪路。



