馬斯克都關注！台灣「少子化」恐淪全球第一 民眾心聲曝光了

台灣生育率「跌跌不休」，今（2025）年在南韓生育率逆勢成長後，我國恐成為全世界生育率最低的國家：如今嚴重的人口銳減問題，就連全球首富馬斯克，都在個人X轉發文章表達擔憂；也讓台灣的低生育率，正式成為國際關注的議題之一。

你敢生嗎？我國內政部發布最新人口統計，上（11）月全台出生僅7,946人、年減逾36.7%；與此同時，11月死亡人數為14,771人，年自然增加率為千分之-3.56，連續59個月人口「生不如死」。

今年前11個月，累計出生人數僅98,785人，評估全年「難保11萬人」，且不見逆轉趨勢。

至於原本全球出生率最低的南韓，今年1至5月期間，新生兒突破十萬大關，年增6.9%，是8年來首次「止跌回升」，因此台灣很可能在今年結束時「超車」南韓，成為全球出生人口數最低的國家，沒有之一。

台灣少子化議題，如今已經成為國際關注的焦點之一；嚴重程度就連世界首富伊隆‧馬斯克（Elon Musk）都在個人X分享相關貼文，直指「人口崩潰趨勢仍在加速（Population collapse continues to accelerate）」，警告沒有新生命就沒有文明。

至於台灣人不敢生小孩的原因，一份yes123求職網複選民調顯示，首要原因是「怕賺的錢不夠養小孩」，比例高達77.2%；第二為「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」，比例高達61.6%；第三為「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」，比例為42.7%；反映台灣低薪、高房價、長工時問題不解，少子化改善將遙遙無期。





