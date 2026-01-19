馬斯克重啟 Dojo 3！ 稱AI5晶片設計進展順利

【緯來新聞網】特斯拉（Tesla）執行長馬斯克近日宣布，隨著 AI5 晶片設計進展順利，公司將正式重啟 Dojo3 計畫，再次加碼自研 AI 運算布局。馬斯克也同步在社群平台 X 開放徵才，邀請工程人才加入這項被他形容為「未來全球出貨量最高晶片」的工作行列。

馬斯克先前指出，AI5 晶片設計已接近完成，而下一代 AI6 則仍處於初期研發階段。去年一度傳出特斯拉解散 Dojo 超級電腦團隊，轉向依賴輝達與 AMD 等外部運算夥伴。當時馬斯克回應，沒有必要同時開發兩套截然不同的 AI 晶片架構，未來 AI5 與 AI6 將改採多晶片整合設計，透過在同一主機板上整合多顆晶片，以降低超級電腦叢集的網路複雜度與成本，相關架構也可視為 Dojo3 的延伸方向。



Dojo3 是特斯拉 Dojo 超級電腦的第三階段發展藍圖，核心在於透過自研晶片與自建超級電腦系統，大幅提升 AI 訓練效能，應用範圍涵蓋全自動駕駛（FSD）與人形機器人 Optimus。該計畫曾被視為特斯拉挑戰 AI 領域關鍵競爭力的重要投資。

