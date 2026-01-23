馬斯克重返美國政壇 重金押注2026期中選舉

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國《華爾街日報》22日報導，全球首富馬斯克再度投入美國政治，為2026年國會期中選舉啟動政治機器，大舉捐款，展現他在宣稱專注商業版圖後的強勢回歸。

據知情人士透露，馬斯克今年已捐出1000萬美元支持肯塔基州共和黨聯邦參議員參選人莫里斯(Nate Morris)，並透過他創立的「美國政治行動委員會」(America PAC)及其他管道積極布局。委員會在2024年川普總統競選期間，主導搖擺州的選民登記與提前投票宣傳，如今則鎖定說服過去僅在總統大選投票的川普支持者，也要參與期中及地方選舉。

馬斯克的政治團隊近期已與多家數位行銷及簡訊平台供應商接洽，由首席政治策略顧問克里斯．楊(Chris Young)負責規劃。雖然整體規模尚未拍板，但馬斯克正評估是否持續透過America PAC，或直接資助特定候選人與競選組織。

值得注意的是，馬斯克與美國總統川普去年5月因他短暫出任「政府效率部」引發爭議而公開決裂，如今兩人關係明顯修復。不僅在去年9月共同出席保守派活動，本月更被拍到在佛州共進晚餐。這場「務實結盟」讓川普能再度動用馬斯克的資金與技術資源，而馬斯克則保留在白宮的影響力管道。

根據聯邦選舉委員會資料，自2025年6月以來，馬斯克已捐出約4200萬美元政治獻金，其中包括2700萬美元給America PAC、1000萬美元支援國會共和黨候選人，以及500萬美元給挺川普的PAC。另筆1000萬美元資助莫里斯的捐款尚未入帳。他在2024年選舉週期總計投入近3億美元，成為全美最大個人政治捐款者。

共和黨高層，包括副總統范斯也鼓勵馬斯克協助守住國會的微弱多數。范斯與馬斯克交情深厚，而莫里斯則與范斯陣營有密切連結。

