馬斯克開出多筆金額可觀的支票 金援共和黨打2026期中選舉
根據美國政治新聞網站《Axios》披露，科技與投資界重量級富豪馬斯克（Elon Musk）已悄然展開新一輪政治金援行動，開始為共和黨備戰2026年美國國會參、眾兩院選舉提供資金支持。報導引述兩名知情人士指出，馬斯克近期已開出多筆金額可觀的支票，並向黨內核心人士表態，未來整個選舉週期都將持續投入資源，協助共和黨在國會選戰中維持競爭優勢。
《Axios》指出，馬斯克於今年11月出席一場低調但分量十足的政治晚宴，與會者包括美國副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles），以及前白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）。負責統籌馬斯克政治捐款事務的伯查爾（Jared Birchall）當時也在現場，被外界解讀為馬斯克政治布局再度啟動的重要訊號。
馬斯克給的不只是錢，還有話題性和動員力
一名與川普核心政治圈關係密切的消息人士向《Axios》形容，這項資金動向「意義重大」，並強調馬斯克在上一次全國大選中所扮演的角色，早已超越單純金錢層面。「艾隆在選戰中的影響力，不只是資金挹注，更在於他能為整體選舉氛圍帶來話題性、動員力與外溢效應。」該名人士指出，這種能量對於競爭激烈的國會選區而言，往往具有放大效果。
共和黨內部人士普遍認為，馬斯克雄厚的財力與高度曝光度，將為黨內備戰2026年國會選舉注入關鍵動能。面對選區版圖變化與選民結構調整，共和黨力求在參、眾兩院持續維持多數席次，馬斯克的長期資金承諾，被視為穩定後勤的重要支柱之一。
回顧過去，馬斯克在2024年總統大選期間公開力挺川普，並在選後一度深度參與行政體系，主導被稱為「政府效率部」（DOGE）的節支與改革構想。不過，雙方後來因政策方向與政治策略出現歧見，關係一度轉趨緊張，馬斯克甚至公開談及成立「美國黨」（America Party）、尋求第三勢力路線的可能性，引發華府政壇高度關注。
兩事件緩和川普馬斯克關係
然而，近期多項公開場合的互動，被外界視為雙方關係回溫的具體跡象。今年9月，保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，追思會當天，馬斯克在社群平台分享一張與川普的合照，並附上簡短但引人注目的文字「為了查理（For Charlie）」，被解讀為政治立場與情感上的公開致意。
此外，上個月川普在白宮設宴款待沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）時，馬斯克亦名列受邀賓客。相關人士指出，這場高層外交與商界人士齊聚的晚宴，被視為馬斯克重新回到共和黨權力核心圈的重要象徵，也為其此次投入2026年國會選戰鋪陳背景。
