馬斯克關注台灣少子化 陳菁徽批政府擺爛：人都沒了！誰護台？

全球首富馬斯克12日轉發台灣出生率創新低的貼文，評論「人口數持續加速崩跌」，引發台灣政壇關注。國民黨立委陳菁徽質疑，當少子化問題大到不可逆、引起國際關注後，執政黨的解方為何？她批評民進黨繼續擺爛，未來連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣？

陳菁徽表示，11月份出生人數再創近期新低，只有7946人，連8000人都不到。她指出，距離行政院長卓榮泰先前喊出的13萬保衛戰，直接倒退2萬，變成11萬保衛戰，而且看起來很有可能失守。她質疑，連馬斯克都在關注台灣少子化，結果民進黨政府在忙什麼？

陳菁徽提到，社群平台X上有一篇貼文談到台灣人口連續23個月下降，新生兒人數幾乎只有死亡人數的一半，台灣的生育率如今可說位居世界最低。馬斯克不只轉發該貼文，還評論「人口崩跌持續加速」（Population collapse continues to accelerate.）。她批評，民進黨政府最近卻忙著解釋為什麼一家修馬桶的公司可以拿到7億的軍購案，宛若小吃店快篩劑翻版2.0。

陳菁徽指出，賴清德忙著跟執政黨立法委員吃飯，順便指責一輪在野黨，好像直接把大罷免大烙賽的失敗經驗拋諸腦後，反正千錯萬錯都是在野黨錯。她提到馬祖防衛指揮部爆出官兵涉入詐騙洗錢案，結果執政黨委員說「應思考如何保護國軍不受利誘」，這句話不只是廢話，還是自打執政黨的嘴巴，因為在野黨早就提出為國軍加薪的方案，結果執政黨全體委員反對，賴總統還說程序上有違憲之虞。

陳菁徽認為，如今所有國政上的荒腔走板，都是執政黨自己的怠慢失職所導致。她表示，每一個問題在始發之處沒有根除，隨著時間過去就如滾雪球般越來越大、越來越嚴重。她質疑執政黨的解方是明年再喊出某個數字的保衛戰？再成立一個名不符實的少子化辦公室？還是睁一隻眼閉一隻眼繼續擺爛下去，反正到了選舉的時候再舉起抗中保台的旗子，就可以延續綠色執政。

