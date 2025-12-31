馬斯克隔空舌戰極左翼參議員 痛批「掠奪者」只會索取資源與利益

12月30日，億萬富豪企業家馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發布貼文，自我定位為「創造者」，並再度點名佛蒙特州極左翼無黨籍美國聯邦參議員伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）為「掠奪者」，雙方圍繞財富來源、人工智慧（AI）與機器人發展對勞工影響的隔空交鋒持續升溫。



馬斯克在貼文中說明，他所持有的主要資產來自於特斯拉與SpaceX的股份，且幾乎構成其全部「財富」。他指出，這些股份價值的成長，取決於公司能否持續生產並提供對社會有用的產品與服務，意即其財富增加的前提，是為大眾創造更多實質價值。他並強調，無論是外部投資人或公司員工，只要是股東，都能共享企業成長帶來的利益。

馬斯克痛批部分政客只會索取資源與利益



在此脈絡下，馬斯克直言，自己之所以稱為「創造者」，是因為企業必須承擔風險、投入研發並實際產出；相對之下，他批評部分政治人物只會索取資源與利益，卻無法或不願意創造價值，並再次將矛頭指向桑德斯。

關於科技發展的長期影響，馬斯克先前在11月出席美國-沙烏地投資論壇時曾表示，隨著機器人技術與AI快速演進，傳統「工作」在未來可能不再是人類生存的必要條件，而是成為一種可選項。這番說法延續了他多年來對高度自動化社會的想像。



在8月的另一則X貼文中，馬斯克回應網友提問時進一步描繪未來藍圖。他認為，當機器人取代大量人力後，社會將不只提供基本收入，而是「全民高收入」，確保每個人都能獲得最好的醫療、食物、住房、交通與其他生活所需，形塑一種「永續的富足」狀態。



針對馬斯克近期言論，桑德斯方面在12月30日回應福斯新聞數位版的置評請求時，轉而引用桑德斯本月稍早發布的一段影片訊息。影片中，桑德斯直接對馬斯克喊話，表示樂見由其資助的AI與機器人技術迅速發展，若真能為世界帶來一個「烏托邦」，他也願意傾聽其實現方式。

桑德斯主張暫停興建新的AI資料中心



然而，桑德斯在影片中進一步質疑，這樣的未來究竟將如何讓勞工階層受益。他表示，希望了解馬斯克及其「其他寡頭朋友們」打算如何確保勞工能共享科技進步所帶來的成果，而非僅由少數資本持有者獲利。

雙方言辭隨後再度升高。馬斯克於本月另一則貼文中聲稱，像桑德斯這樣的「掠奪者」最終仍會追隨創造者的腳步，但由於缺乏冒險精神，往往等到一切被證明安全可行後才行動。桑德斯隨即反擊，表示當所謂的「冒險」意味著數以千萬計的勞工可能失去工作時，他確實不認同這樣的風險承擔方式，並強調AI與機器人技術的目標，應是提升所有人的生活品質，而不是進一步擴大少數富豪的財富。

在政策立場上，桑德斯也主張暫停興建新的人工智慧資料中心，認為在缺乏充分社會配套與勞工保障之前，過度加速的科技擴張，可能對就業與社會結構帶來難以逆轉的衝擊。

