馬斯克震撼宣布：10年內月球建城！警告美國沒AI必破產

SpaceX執行長馬斯克透過社交平台X宣布，該公司已將發展重心從火星轉向月球，計劃在10年內建造一座「自我生長城市」。這項戰略調整標誌著SpaceX發展方向的重大轉變。

馬斯克解釋這項決策的技術考量，指出火星任務受制於行星軌道周期，每26個月才有一次最佳發射窗口，單程航行需6個月。相較之下，月球任務發射頻率可達每10天一次，航程僅需2天。月球城市將成為驗證太空生存技術的試驗場，為未來火星任務積累關鍵經驗。

這次轉向打破了馬斯克自2007年以來堅持的火星優先戰略。他去年還曾稱月球任務是「一種干擾」，表示SpaceX將「直奔火星」。然而，馬斯克仍強調，SpaceX會在5到7年內開始建設火星城市。

《華爾街日報》報導，SpaceX已告知投資者將優先登陸月球，目標在2027年3月實現無人登月。分析認為，此舉可能與SpaceX準備首次公開招股有關，同時也與川普政府的太空戰略同頻。川普去年12月簽署行政令，計劃2028年前通過「阿爾忒彌斯」計劃實現美國太空人重返月球，2030年前建成永久性月球前哨站。

在財政議題方面，馬斯克發出更為嚴厲的警告。他在近期訪談中直言，美國國債已攀升至38.5兆美元，年利息支出接近1兆美元，超過軍費預算和聯邦醫療保險支出。「如果沒有AI與機器人技術，我們就真的完了」，馬斯克強調，這是解決美國債務危機的唯一途徑。

馬斯克警告，若缺乏AI和機器人技術帶動的生產力提升，美國「1000%會走向破產與衰落」。他認為必須在財政崩潰前，加速完成AI與自動化技術的大規模部署。這呼應了橋水基金創辦人達里歐的觀點，後者認為美國已陷入「債務死亡螺旋」。

SpaceX的月球城市計劃面臨諸多挑戰。用於執行任務的超重型運輸火箭「星艦」仍處開發階段，測試版本V2屢次爆炸，V3火箭首飛推遲至今年3月。美國交通部長達菲曾批評SpaceX無法按時完成月球著陸器研發。

目前「自我生長城市」尚無具體藍圖。月球資源開發主要依據1967年《外層空間條約》，該條約禁止國家將月球據為己有，但未明確禁止私人實體開採太空資源，引發各界對美國變相「圈地」的擔憂。

