馬斯克預測20年後「人類不必工作」：金錢將變得無關緊要

特斯拉與SpaceX執行長、xAI創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）近日再次拋出驚人預測，他在Zerodha聯合創辦人Nikhil Kamath主持的《People by WTF》播客中表示，隨著AI與機器人技術迅猛發展，「不到20年內，人類將不再需要工作」。他甚至認為，這項轉變可能在10至15年內實現，屆時工作將成為一種「像興趣一樣的選擇」。

根據外媒的報導，馬斯克指出，AI與機器人最終將能滿足人類幾乎所有需求，並形容未來的物質生活將進入「只要你能想像，就能擁有」的階段。他認為，在這樣的情況下，人們將可以獲得任何想要的商品與服務，不再需要以勞動換取生活必需品。

然而馬斯克也談到另一個極端發展，當AI的能力強大到足以滿足所有需求時，科技本身將面臨「無事可做」的困境，「人工智慧最終會飽和所有能讓人類快樂的方式，屆時它們能做的只是為彼此服務。」

這並非馬斯克首次做出類似預測，他先前在美沙投資論壇中曾強調，AI與人形機器人將使工作變得可有可無，金錢也將變得無關緊要。他認為，隨著自動化普及，「貧困將被消除」，每個人都會變得「富有」。

在最新訪談中，馬斯克更進一步表示，金錢作為社會資源分配工具的角色將逐漸消失，「如果AI與機器人的能力強大到能滿足全人類需求，金錢的重要性將急速下降。從長遠來看，人類可能會以電力作為事實上的貨幣。」

馬斯克過去一向以高強度工作聞名，他過去曾形容自己長期處於「睡覺、起床、工作、重複」的循環，如今他預測未來人類生活將迎來截然不同的面貌。至於這些預言是否能在未來20年內成真，他也語帶保留地表示，「或許人們回頭會笑說我又做了荒謬的預測，但我相信它是有可能的。」



