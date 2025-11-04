馬斯克預測2030年手機能預測你最想看和想聽的內容 iPhone出到第「24」可能就危險了

特斯拉的執行長馬斯克預言，頻寬限制將促使人們更多與智慧系統互動，而不是與智慧手機互動。(圖片來源/Elon Musk FB)

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日又語出驚人，他預測全球科技將發生巨大變革，傳統手機和應用程式（APP）將在未來5到6年內被淘汰。有科技業者戲稱，今年蘋果推出的是iPhone17，也許到某一年iPhone24上市的時候，就是馬斯克口中的「面臨淘汰的時刻」到來。

亦為世界首富的馬斯克近日在Joe Rogan Experience Podcast（播客）節目上預測一個顛覆科技的未來：人工智慧（AI）將完全主導並塑造人類的未來。

《The News International 》等外媒報導，也是太空科技公司SpaceX的執行長在自家社群媒體X分享的一段影片，闡述即將到來的時代，屆時電子裝置將作為人工智慧介面的邊緣節點，可能導致傳統的作業系統、應用程式和通訊服務將徹底被淘汰。

AI主宰的時代將在5到6年內到來

當被問及這樣的未來何時到來時，馬斯克回答說：「主導的時代將在5到6年內到來。這種改變不會局限於單一的應用程式或電子郵件平台，人們將透過AI獲得一切。」

馬斯克進一步強調，頻寬限制將促使人們更多與智慧系統互動，而不是與智慧手機互動。

「不會有傳統的作業系統、手機和應用程式，只會有一個裝置和音頻，人們消費的大部分內容都將由人工智慧生成。」他在Joe Rogan播客節目預言。

馬斯克認為，「未來將不再有作業系統，不再有應用程式；你的手機只會顯示畫面和發出聲音。它將預測你最想看到和聽到的內容，然後實時生成。我們將盡可能地把人工智慧集成到這個裝置中。」

「傳統意義的手機將不復存在；我們現在所說的手機實際上是一個用於人工智慧推理的邊緣，配備一些用於連接節點的無線電模組。」他接著預期。

人工智慧介面將定義未來十年

馬斯克認為，本質上伺服器端人工智慧將與用戶裝置（現在稱為手機）的人工智慧進行通信，以產生任何用戶想要的即時視訊，從而創建根據個人需求量身定制的即時視訊內容。

世界首富預言，未來5-6年內，傳統手機和應用程式將消失，人類消費的大部分內容將由AI產生，這個願景預示著，我們所熟知的智慧手機將在未來被先進的AI驅動介面所取代。

人類正在從螢幕轉向無縫介面，從應用程式轉向人工智慧。因此，智慧手機時代定義過去十年，而人工智慧介面將定義未來十年。

馬斯克的驚人預測在網路上造成轟動，引發網友們熱烈的討論。

馬斯克驚人預測引起熱烈討論

一位X用戶質疑道：「我不太理解這個想法。那麼，我們如何像在X平台上那樣與真人交流？我們如何管理大數據？銀行業務呢？創作呢？AI可以生成影片和內容，但是這並非我們所需的一切。」

另一位X用戶寫道：「瓶頸從內容創作轉移到內容篩選。當每個人都能源源不斷產生內容時，真正的價值在於篩選、組織和呈現真正值得消費的內容。」

第三位用戶樂觀地回覆：「是啊，那該多好啊。現在的應用程式越來越笨重、過時，用起來也挺麻煩，以後就不用再搜索了，系統會直接推送給我們。」

馬斯克的預測也引發人們的疑問：在不久的將來，人類究竟有多大意願接受這種改變？

