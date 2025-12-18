馬斯克預言「全民高所得」即將到來 繼貨幣無用論後再提出儲蓄無用論

億萬富豪、科技企業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）12月17日在其社群平台X上發文指出，針對明年預計推出、以「川普帳戶」（Trump accounts）為名的新型儲蓄與投資機制，雖然他肯定相關倡議出於善意，但在他所預見的未來社會中，「存錢」本身可能將不再具有必要性。馬斯克認為，隨著人工智慧與機器人全面普及，社會將進入一個「全民高所得」（universal high income）的階段。



這番言論出現在馬斯克回應投資大師雷．達里歐（Ray Dalio）的貼文之後。達里歐日前宣布，將仿效戴爾電腦創辦人麥可．戴爾（Michael Dell）夫婦的做法，捐款投入「川普帳戶」的種子基金。相關帳戶是依據《大而美法案》所設計，政策目標在於替新生兒與年輕美國人建立新的儲蓄與投資管道，藉此強化長期財務基礎。



社會結構將轉向「全民高所得」

馬斯克在貼文中直言，戴爾夫婦的捐助行動確實出於善意，但他並不認為這樣的制度在長期仍屬必要。他寫道，未來世界將不再存在貧窮問題，因此也就沒有存錢的必要，屆時社會結構將轉向「全民高所得」，而非仰賴傳統的儲蓄或補貼機制。



長期以來，馬斯克多次公開表達對人工智慧與機器人技術的高度期待。他認為，這兩項技術的快速演進，最終將大幅降低生產成本，甚至消除對人類勞動的依賴，進而帶來前所未有的物質充裕狀態，讓全民都能享有高水準的生活條件。

2024年5月，馬斯克出席於巴黎舉行的Viva Technology大會時，曾被問及是否擔心工作遭AI取代。他當時回應指出，最有可能出現的結果，並非部分工作被取代，而是人類整體不再需要為生計而工作。他形容，在「良性情境」下，人們可能全面脫離傳統勞動市場。

馬斯克在該場公開談話中進一步說明，未來將出現的並非「全民基本收入」（UBI），而是「全民高所得」。在他設想的情境中，商品與服務供應極為充足，不再存在短缺問題，生產與分配主要由AI與機器人系統負責。他甚至估計，有高達8成的機率，世界將朝向這種「人類不必工作、生活所需一應俱全」的方向發展。

AI將能提供人們所需的一切商品與服務

不過，馬斯克也坦言，這樣的未來並非毫無隱憂。他指出，當機器在幾乎所有領域都能做得比人類更好時，真正浮現的關鍵問題，將是「生命的意義」。在他看來，這是良性情境下人類必須面對的核心挑戰；若發展走向惡性情境，後果則更難以預測，社會可能陷入嚴重混亂。

基於上述判斷，馬斯克認為，從長期來看，人類從事的任何工作都將具有高度自願性質。他形容，工作將更像是一種興趣或自我實現的方式，而非維持生計的必要條件。只要個人願意，仍可投入特定領域，但在此之外，AI與機器人將能提供人們所需的一切商品與服務。

這並非馬斯克首次對AI與機器人的經濟影響提出激進看法。他在今年11月也曾表示，廣泛部署相關技術，是解決美國長期債務問題的唯一可行途徑之一，並預言在更長遠的未來，「金錢本身的重要性將大幅下降，甚至不再成為社會運作的核心」。



