馬斯克預言！南韓未來「恐遭北韓統一」 關鍵原因曝光

國際中心／張尚辰報導

南韓目前正面臨嚴重的人口斷層問題。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在節目中指出，若南韓生育率持續未見改善，經過未來三代後，人口規模恐將縮減至目前的約3%。屆時，北韓甚至可能在無須動用兵力的情況下，就能輕易統一南韓。

根據《韓聯社》與《朝鮮日報》報導，馬斯克近日登上美國企業家戴曼迪斯（Peter H. Diamandis）的Podcast節目《Moonshots》，談及人類未來發展、人工智慧及全球人口問題。

談到南韓的人口結構時，馬斯克直言，「一個國家走上錯誤道路的標誌之一，是成人紙尿褲的銷量超過嬰兒紙尿褲，而南韓早已跨過這個臨界點。」

馬斯克進一步分析，南韓目前的生育率僅約為人口更替水準的三分之一，若低生育率問題持續未能改善，人口結構將在未來數十年間快速萎縮，三代之後人口規模恐僅剩現有的約3%。他直言，「到那個時候，北韓甚至不需要動用兵力，只要直接走過來就可以了。」

事實上，馬斯克對低生育率所帶來的人口危機早有警告。早在2018年3月，他便曾指出，包括南韓在內的部分國家，出生率長期低於人口更替水準，僅約三分之一，若趨勢未被扭轉，經過數代演變後，人口可能只剩下目前的3%至4%，且至今幾乎沒有明確的方法能夠扭轉這樣的趨勢。

