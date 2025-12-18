馬斯克預言：AI時代「不需要再存錢」 全民高收入來臨





美國總統川普推動「川普帳戶」（Trump Accounts）計畫，號召企業與慈善界共同為孩童打造長期投資資產。繼美國科技富豪、戴爾科技創辦人麥可・戴爾宣布捐62.5億美元後，全球最大的對沖基金「橋水基金」創辦人達利歐與妻子也宣布豪捐7500億美元。全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，AI與機器人會改變勞動市場，未來不會有貧困，因此也不需要再存錢。

全球最大的對沖基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）17日在社群平台X上宣布，他與妻子將為美國康乃狄克州約30萬名10歲以下孩童，每人捐助250美元，對象鎖定居住在郵遞區號（ZIP Code）中位數所得低於15萬美元的家庭，總捐款金額至少達7,500萬美元。

對此，馬斯克18日凌晨在達利歐的文章下方回文「達利歐的這一舉動固然令人欣慰，但未來不會再有貧困，因此也無需存錢。屆時將實現全民高收入。」

據悉，馬斯克去年在巴黎Viva技術大會表示，AI與機器人極可能消除工作的必要性，估計有80%機率人類不再被迫工作，勞動將成為選擇性的「興趣」。他今年11月更指出，AI與機器人全面應用，可能是解決美國債務危機的關鍵途徑。

