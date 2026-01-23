馬斯克首次在達沃斯論壇亮相 預測機器人將主宰地球未來

馬斯克估計，特斯拉的Optimus人形機器人今年底前將在工廠執行簡單的任務（圖片來源／@wef/ X）

美國電動汽車巨頭特斯拉執行長馬斯克在達沃斯論壇首秀批評，美國關稅令太陽能面臨挑戰。當然，這位世界首富趁機推銷自家公司，他預計特斯拉自動駕駛技術將在幾周內獲得歐洲批准，並且再次預測機器人數量將超過人類，將主宰未來，進而促進全球經濟成長。

《路透》等外媒報導，馬斯克（Elon Musk）周四（1月22日）臨時宣布首次亮相達沃斯世界經濟論壇（Davos World Economic Forum、WEF），他對美國太陽能關稅提出批評，以及闡述特斯拉遠大的目標，其中包括從2027年開始銷售人形機器人，並且預計特斯拉的自動駕駛技術將在下個月獲得歐洲批准和認證。

多年來，這位世界首富批評世界經濟論壇年會精英會議，缺乏問責制，而且脫離普通民眾的想法，但是這次他首次亮相達沃斯論壇，接受世界經濟論壇臨時聯合主席拉里·芬克（Larry Fink）的訪問。

馬斯克首次在達沃斯論壇亮相

在這次訪問伊始，亦為貝萊德集團（BlackRock）執行長的芬克便表達他對馬斯克的欽佩之意，兩人討論的議題涵蓋機器人和人工智慧（AI）的未來、可重複使用火箭的經濟效益，以及馬斯克童年時期對科幻小說的痴迷。

近年來，馬斯克的影響力與日俱增，這得益於他與美國總統川普的密切關係，以及他領導星鏈母公司SpaceX、社交媒體平台X和人工智慧新創公司xAI、特斯拉等多家公司。

在再生能源議題上，馬斯克與川普的立場相左。他表示，美國完全可以生產足夠的太陽能，來滿足所有電力需求，包括大型科技公司耗電量龐大的資料中心不斷增長的電力需求。

他進一步說明：「你只需要猶他州、內華達州或新墨西哥州的一小部分廣設太陽能板，僅占美國國土面積的一小部分，就能產生美國所需的所有電力。」

「不幸的是，太陽能的關稅壁壘極高，這人為地抬高了太陽能部署的經濟效益，」馬斯克說。

馬斯克偏好太陽能發電，與川普立場相左

川普一直公開批評清潔能源，同時鼓勵石油巨頭開採更多石油和天然氣。他凍結大型陸上風能和太陽能專案的審批，導致數千兆瓦的發電容量在關鍵時刻處於停滯狀態，但是美國當前急於確保足夠的電力來滿足AI驅動的快速增長的需求。

這次採訪並未涉及本周論壇的其他主要地緣政治和經濟議題，例如川普對格陵蘭島的野心以及俄羅斯在烏克蘭的戰爭，而是將重點放在科技和機器人方面。

芬克和馬斯克聊到外星人、火星生命和《魔鬼終結者》系列電影，開了不少玩笑。

他重申關於外星生命的說法。 「我經常被問到：『我們地球有外星人嗎？』我說，我就是其中之一，但他們不相信我。如果有人知道我們中間是否有外星人，那肯定是我。」馬斯克笑說。

馬斯克不想機器人成為《魔鬼終結者》

馬斯克接著說，特斯拉的Optimus人形機器人今年底前將在工廠執行簡單的任務，並預計在12個月內執行更複雜的工業任務。

「我們必須非常謹慎對待機器人技術。我們不想讓自己陷入詹姆斯·卡麥隆的電影裡。我喜歡他的電影，但我們顯然不想成為《魔鬼終結者》的角色。」馬斯克說道，他指的是《魔鬼終結者》（TERMINATOR）系列電影裡面那個產生自我意識並反抗人類的虛構AI機器人。

接著，馬斯克預測未來機器人最終數量將超過人類，從而帶來巨大的經濟繁榮，他還開玩笑說想要搬去火星。

「人們問我是否想死在火星上，我的回答是：很想，但不是撞擊火星而死。」他在30分鐘演講接近尾聲時說道，引得觀眾哄堂大笑。

在他出席達沃斯論壇之際，從歐洲到亞洲的各國政府和監管機構都在嚴厲打擊他的xAI聊天機器人Grok生成的色情內容，展開調查、實施禁令並要求採取保障措施，這是全球遏制非法內容的趨勢。

