馬斯克驚言南韓「1問題」很嚴重！北韓連打都不用打 就能直接拿下南韓

國際中心／陳佳鈴報導

馬斯克Podcast 節目中大膽示警，南韓的人口崩潰速度已達失控邊緣，若趨勢不變，未來南韓人口將萎縮至僅剩目前的3%，北韓不用打就可以直接接收。（圖／翻攝自YT＠Nikhil Kamath）

少子化，也會變成國家危機！全球首富馬斯克（Elon Musk）近日在 Podcast 節目中大膽示警，南韓的人口崩潰速度已達失控邊緣，若趨勢不變，未來南韓人口將萎縮至僅剩目前的3%。他更語出驚人地諷刺：「到那時候，北韓根本不需要出兵入侵，只要直接走過去就能接管南韓。」

馬斯克是在作客由戴曼迪斯（Peter Diamandis）主持的 Podcast 節目《Moonshots》時，針對人類未來、AI 與人口結構發表上述看法。他以南韓作為「人口崩潰」的負面教材，直言南韓目前的生育替代率僅有三分之一，「這簡直是瘋狂的數字！」馬斯克推算，如果這種死亡螺旋持續下去，經過三個世代的繁衍，南韓人口將只剩下現在的二十七分之一，也就是目前規模的3%，屆時國家防衛力量將蕩然無存。

除了地緣政治的威脅，馬斯克更拋出一個驚人的具體指標—「成人尿布指數」。他指出，當一個國家的成人尿布銷售量超過嬰兒尿布時，就是國家走錯方向的警鐘。當主持人試圖緩頰稱「南韓也快走到那個階段」時，馬斯克立即打臉反駁「不，他們早就已經超過那個死亡交叉點了，而且是很多年前就過了。」

事實上，這並非馬斯克首次對南韓前景判死刑。早在2022年，他就曾將南韓與香港並列為全球人口崩潰最快的地區。這番「北韓走路就能統一南韓」的驚悚言論，不僅揭示了高齡少子化對國家安全的致命打擊，更讓南韓引以為傲的經濟成就，在滅絕的人口數據面前顯得蒼白無力。這場由首富點燃的人口警報，已在全球社群引發熱烈討論。

