法國警方於巴黎突襲社群平台X辦公室，展開AI與兒童影像調查行動。（圖／達志／美聯社，下同）

法國巴黎檢察官辦公室證實，已聯合歐洲刑警組織（Europol）於本週突襲社群平台X（前稱Twitter）在巴黎的辦公室。這起搜索行動是2025年初展開調查的一部分，針對平台上由人工智慧聊天機器人Grok所產生的內容，涉及製作與散布兒童不雅影像、深偽色情圖像及否認納粹大屠殺等多項嫌疑。X平台由全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）擁有與主導。報導指出，馬斯克與X前執行長琳達雅卡里諾（Linda Yaccarino）皆被傳喚出席今年4月20日的聽證會，其他多位X平台員工亦以證人身份協助調查。

X平台擁有者伊隆馬斯克已被傳喚出席4月法國檢方聽證會，釐清AI工具Grok涉違法內容爭議。

根據《CNN》和《德國之聲》（Deutsche Welle）等外媒報導，調查核心聚焦於Grok的圖片生成功能。此功能曾允許使用者啟動所謂「刺激模式（Spicy Mode）」，產出大量含有真實人物、女性及兒童被性化處理的深偽圖片。

事件引起國際譁然，包括歐盟、印尼與馬來西亞等多國發起調查或封鎖該功能。xAI公司（開發Grok的人工智慧公司）事後聲明，未來不會在違法國家開放此類功能，並將限制為付費用戶專屬。

除了圖像爭議，Grok也曾發文聲稱「奧斯威辛集中營的毒氣室是用來以氰化物消毒對抗斑疹傷寒」，此類內容在法國屬於違法的納粹大屠殺否認言論。雖然該貼文隨後被刪除，Grok先前亦曾發表帶有反猶內容的言論，包括稱讚希特勒，引發強烈反彈。

根據檢方公告，目前調查涵蓋以下潛在罪名：

共謀持有兒童色情影像 共謀組織散布、提供或使他人取得兒童色情影像 製作深偽色情影像涉及誹謗他人肖像權 否認反人類罪（納粹大屠殺） 有組織集團非法擷取自動資料處理系統資料 有組織集團偽造自動資料處理系統運作 經營非法網路平台

法國國會議員艾瑞克．博索雷爾（Eric Bothorel）為本案首位檢舉者，他對突襲行動表示肯定，強調「法治社會中，沒有人能凌駕法律之上」。

巴黎檢方發言人洛爾．貝克奧（Laure Beccuau）則表示，「本階段調查為建設性措施之一，目的是確保X平台在法國國境內的運作符合國內法規」。法國官方也已逐步停止使用X平台，改採LinkedIn與Instagram作為替代通訊工具。目前X平台尚未對此案公開發表聲明，馬斯克也未於其X帳號回應。

Grok圖片生成功能爆出可產製兒童與女性不雅圖，引發多國封鎖並被列為調查核心項目。（圖／翻攝自，@Forbes）





