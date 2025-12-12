馬斯克點名台灣！轉發出生率創新低貼文 警告「人口崩塌正在加速」

馬斯克多次對全球生育率下降表達憂心。（翻攝IG）

全球首富、特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）今（12日）在社群平台X轉發一則台灣出生率創新低的貼文，發文：「人口崩塌持續加速中」。發文短短1小時即破萬讚，讓台灣少子化問題受到關注。

為何台灣少子化引發全球首富關注？

馬斯克稍早轉發一則由帳號「DogeDesigner」發布的貼文，內容指出，台灣出生率逼近歷史新低，人口已連續多個月呈負成長，死亡人數幾乎是出生人數的2倍。形容台灣已名列全球生育率最低的地區之一，直言：「沒有新生兒，就沒有文明」。

馬斯克轉發並寫道：「人口崩塌持續加速中。」吸引眾多網友回應。友台帳號「Taiwan Freedom-台灣自由」特別截圖指出，原貼文中使用「country」（國家）一詞形容台灣，留言：「謝謝你說台灣是一個國家，伊隆」。

高房價與高成本 才是年輕人不生的真相？

更多留言聚焦在少子化的結構性問題，有網友認為，生育率下滑並非價值觀改變，而是生活成本和時間被嚴重壓縮的結果，說道：「當養孩子像訂閱一項昂貴的高級服務，人們自然選擇退訂」。也有家長分享自身經驗，坦言高房價與托育費用高漲，就算想生也難以負擔。

另有網友從制度面分析，指現代社會獎勵高流動性和生產力，卻懲罰長期承諾與家庭責任，導致人口結構失衡。甚至有人質疑，未來AI與機器人是否可能在某種程度上，緩解少子化對勞動力及照護體系所帶來的衝擊？

事實上，內政部近日公布的最新人口統計也顯示，台灣少子化與人口負成長已成長期趨勢。今年11月出生人數僅7,946人、年減逾36％，再度創下史上單月新低；同月死亡人數則達1萬4,771人，單月「生不如死」6,825人，全台已連續59個月死亡數高於出生數。

截至11月底，全國總人口已連續23個月下滑至約2,330萬人，65歲以上老年人口占比逼近2成，幼年人口比率則僅約11.5％。

