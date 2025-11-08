馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在未來10年達成一系列雄心勃勃的目標，但對大多數人而言，1兆美元（約新台幣31.2兆元）仍是幾乎無法想像的數字。英國天空新聞台深入分析其背後數字，探討用1兆美元可以做什麼，結果發現其實可行的事非常多。
排成直線輕鬆到太陽 幾乎能覆蓋一個國家
如果把一兆張一美元紙鈔排成一條線，首尾相連長約1560億公尺，相當於繞地球赤道3890圈，或輕鬆抵達距地球約1.496億公里的太陽，或往返地球與月球之間405次。如此多的鈔票若鋪開，覆蓋面積約10,339平方公里，幾乎覆蓋整個黎巴嫩或牙買加。
幾乎買下全球所有主要運動聯賽
一兆美元幾乎可以在全球主要職業運動聯盟「大撒幣」，英超的各俱樂部相對便宜，總值約300億美元，即便把歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League），以及西班牙、義大利、德國和法國的頂級聯賽俱樂部都買下，馬斯克的口袋還會剩下約8580億美元。
加上總估值約5440億美元的美國四大職業運動（冰球、棒球、籃球、美式足球）、印度板球聯賽（IPL）的1200億美元）及一級方程式賽車（F1）的23.1億美元，總花費約8297億美元。換句話說，仍綽綽有餘。
收購特斯拉競爭對手與聖地牙哥郡所有住宅
馬斯克可以收購除特斯拉外市值前15大的汽車製造商，包括豐田（2750億美元）、比亞迪（1200億美元）、法拉利（810億美元）、賓士（620億美元）、BMW（520億美元）、大眾（500億美元）與福特（480億美元），總值達9920億美元，還是有找。
他也可以買下美國加州聖地牙哥郡所有住宅房產，總價約1兆美元，西雅圖則需略超出範圍的1.1兆美元。如果想買下美國某個州也可以，田納西州房產總值約9570億美元，或馬里蘭州約1.01兆美元，但很難買下英國倫敦所有住宅房屋（2月時估值約2兆英鎊，約2.53兆美元），紐約（4.6兆美元）和洛杉磯（3.9兆美元）等美國最昂貴住宅市場也超出預算。
幫新加坡或南韓一次還清國債
微軟創辦人比爾·蓋茲計畫在接下來20年內捐出99%的財富，馬斯克也有可能效法，若把錢分給美國每一位男女老少，以約3.427億人口計算；若發給全球82億人，每人仍能拿到約122美元的「提前聖誕禮物」。
馬斯克也可以用1兆美元立即改寫歷史，消除世界上數十個主權國家的政府債務及其利息。根據國際貨幣基金10月《世界經濟展望》數據，他甚至可以一次清償新加坡約1兆美元債務，或南韓約0.99兆美元債務。
但對於負債最多的國家，1兆美元根本杯水車薪。美國政府債務高達38.3兆美元，約占全球總債務三分之一；英國政府債務則相對較小，約4.1兆美元。
更多udn報導
顏正國再見了！告別式曝 鋼鐵爸「情義重天」
室內曬衣哪裡最快乾？專家揭「窗邊不是最佳解」
日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂
AI教父也是狗派！黃仁勳超寵愛犬日常曝光
其他人也在看
不堪重「富」！馬斯克身家突破5千億美元 花錢方式曝光了
即時中心／林耿郁報導當全球多數首富忙著買豪宅、遊艇和島嶼時，昨（7）天剛拿到1兆美元薪酬方案的全球首富馬斯克，卻走上了另一條路。身為史上首位身家超過5,000億美元（約新台幣15.49兆元）富豪的他，不住豪宅、不買藝術品，甚至有時還借住朋友家渡日；不過，他也不是完全一毛不拔—豪車、私人飛機，以及「火星」都是他「一擲千金」的青睞項目。民視 ・ 14 小時前
馬斯克笑了！ 特斯拉股東會通過1兆美元薪酬方案
美國電動車大廠特斯拉股東，今天（7日）批准了一項薪酬方案，這項方案可能使目前已經是世界首富的執行長馬斯克，成為世界第一位「兆級富翁」。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，特斯拉宣布，超中廣新聞網 ・ 1 天前
Rivian學特斯拉馬斯克模式留才拚成長！推46億美元執行長薪酬方案
美國電動車製造商 Rivian 為執行長 RJ Scaringe 設計十年最高 46 億美元薪酬方案，採低股價門檻與營運績效目標，類似特斯拉馬斯克模式。鉅亨網 ・ 9 小時前
郵筒成網拍商品掀議！ 賣家：不知情 中華郵政：追回17座
網購平台「什麼都賣、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己...華視 ・ 4 小時前
不靠台積電？馬斯克爆可能蓋大型晶圓廠 考慮和「它」合作
特斯拉執行長馬斯克6日在股東大會上表示，隨著自動駕駛和機器人應用快速擴張，特斯拉可能需要興建一座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，以滿足未來龐大的運算需求。馬斯克並透露，公司有可能和英特爾合作。受中廣新聞網 ・ 1 天前
普發1萬｜登記破300萬 今開放尾號6、7 領取資格一次看
【記者趙筱文／台北報導】普發現金預先登記進入第4天，今日輪到身分證或居留證尾數「6、7」的民眾上線申辦。根據財政部統計，截至8日凌晨00時，全台已有302萬8,377人完成登記，民眾參與熱度不減。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤1...華視 ・ 5 小時前
蕭美琴突訪歐氣死中國？學者談台灣「愛喊突破」隱憂：關稅、軍購還在卡
副總統蕭美琴5日突現身於魯塞爾舉辦的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）年度峰會，向歐洲議員發表「突破性演說」，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會公開發表演講的紀錄。對此，旅美學者翁履中今（8）日上午在臉書以「副總統登歐洲議會演說，戰貓外交大突破？！」為題分析，戰貓出擊讓台灣在歐洲議會「場地內」......風傳媒 ・ 10 小時前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 10 小時前
金門醫院打錯針「幼童流感變A肝」 家長返家接獲院方來電嚇壞
金門驚傳醫療疏失！一名家長帶幼童到衛生福利部金門醫院接種流感疫苗，沒想到接種後才發現打錯針——原本應該施打的流感疫苗，竟被誤打成A型肝炎疫苗。院方隨即啟動緊急通報與醫療疏失調查機制，並向家屬道歉、承諾全面檢討。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約
（中央社記者陳昱婷台北8日電）助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計14日簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。中央社 ・ 10 小時前
MLB新秀年領到世界大賽冠軍戒指 金慧成「躺冠」自評表現30分
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇韓籍「天才打者」金慧成，今天返回南韓，他在機場受到媒體包圍，對於季後賽僅出賽2場，他給自己表現打了「30分」，但強調獲得寶貴經驗，未來大聯盟生涯希望能夠補到100分的表現。太報 ・ 2 天前
黃仁勳在台積運動會後直奔機場 魏哲家：他來台是要更多的晶片！
輝達執行長黃仁勳今日在參加台積電運動會後直奔機場，台積電董事長魏哲家在陪同黃仁勳準備離開前被問及這次黃仁勳來台和台積電聊...聯合新聞網 ・ 10 小時前
輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
《半導體》現身運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首時報資訊 ・ 10 小時前
75％特斯拉股東贊成 馬斯克薪酬可達1兆美元 只輸20國GDP
美國電動車大廠「特斯拉」召開股東大會，以超過75%的贊成票，批准執行長馬斯克，將近1兆美元的薪酬方案。這份方案給了馬斯克各項營運目標，不過只要完成其中幾項，就能有數百億美元的收入。特斯拉股東顯然對馬斯克的經營能力很有信心，馬斯克也有望成為「兆元富翁」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
李四川曝最快下周五與新壽解約 輝達研議台北設子公司
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，地上權持有者新光人壽同意解約，台北市副市長李四川今（11/8）表示，市府和新壽的會計師已審查完，下周一報議會，希望周三大會通過，如果沒問題，新壽臨時董事會同意，雙方下周五前就可解約；李四川先前也透露，輝達正研議在台北設子公司。太報 ・ 9 小時前
黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包
出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...聯合新聞網 ・ 6 小時前
造訪78年歷史莉莉水果店 黃仁勳一口氣買5份｜#鏡新聞
黃仁勳美食地圖曝光，他先是去了吃了溫體牛肉火鍋聞名的劉家莊又去買了莉莉水果冰，這兩家都是在地老店，也讓台南民眾大讚真的很懂吃。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
馬斯克憑什麼獲1兆美元薪酬？外媒直白分析
[NOWnews今日新聞]美國知名電動車大廠特斯拉（Tesla），當地時間6日在德州奧斯汀召開股東大會，投票通過馬斯克（ElonMusk）高達1兆美元的薪酬方案，雖然要求馬斯克在10年內達成多項目標，...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前