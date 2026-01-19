馬斯克：「地面儲能是關鍵」 豐原甲種工業區反儲能抗議現場出現支持民眾

特斯拉執行長馬斯克陸續拋出將伺服器送上太空、使用天上太陽能解決電力問題，以及高喊「地面儲能是關鍵」兩議題，顯示出全球電力不足，將陷入「AI缺電荒」的問題。

然而在台中豐原甲種工業區設置儲能場屢屢受阻，地方民眾不斷用強硬的方式，以不同形態的方式抗議，再度前往台中市政府，要求儲能場遷離，除了先前曾傳出暴力及謾罵的情事，昨日抗議民眾以上廁所為由打算硬闖盧市長辦公室遭到警衛攔阻。相對於抗議民眾較不理行的抗議模式，市政府廣場也出現另一批支持儲能的民眾聚集，全程以安靜溫和方式手持「反對暴力」、「安心用電」、「支持儲能」等標語表達立場後隨即離開現場。

到場支持儲能的民眾表示，在地有許多支持的聲音，亦曾發生有民眾因為「不參加抗議就被說成是對方的人」的不佳感受，因此很多人都不敢走出來表態，加上反儲能者的行徑較為粗暴、用比較不理行的方式對待政府官員、因此也造成部分民眾心中感受到恐慌，認為這樣的行為不該發生在自己的周遭，因此決定走出來代表更多支持的聲音發聲，希望大家不要以為只有反對的聲。

此外，抗議居民拋出客家建築「萬選居」古蹟的議題，儲能業者表示，根據《臺中市轄區內各都市計畫土地使用分區管制要點》，在「保存區」（即劃定為古蹟、歷史建築及其環境保全之區域） 若是鄰近計畫道路的開發，通常會要求退縮 4 公尺建築，用作無遮簷人行步道或綠化空間，以確保古蹟周邊的視覺開闊性。翁社里客家建築「萬選居」距離儲能案場500公尺(車程超過2分鐘)，因此案場並無緊鄰古蹟的問題存在。

儲能廠商強調，目前工地僅進行非核心基礎工程，未有儲能設備或高壓電纜施工，現場作業皆依法進行，並經能源署實地場勘確認無違規情況。該案已取得台電併聯審查意見書與標準檢驗局安全審查文件，由合格消防設備師簽證，基地位於合法甲種工業用地之私人土地範圍，屬工廠附屬設施，設備均具國際安全認證。計畫過程中已舉辦五場說明會與一次參訪，全程有簽到與錄影紀錄，資訊透明公開。盛日再度強調，暴力與對立無助於問題的解決，盼雙方以理性方式討論。

豐原儲能業者已發出逾千份說明資料、並完成百位以上居民的街訪問券，七成五民眾表示支持或不反對建置，顯示多數在地居民能理解儲能設施對於穩定供電、與避免停電的重要性。根據美國國家消防協會(NFPA)及美國電力研究協會(EPRI)研究數據指出，不同設施年火災率：加油站約2.7%、一般工廠3.2%、家用電器0.12%，大型儲能場僅0.1%。若比較不同設備事故率，儲能系統為0.0015%、電動車0.02%、燃油車0.09%、家電則介於0.0012至0.0037%之間。

以上數據顯示大型儲能安全性高於多數常見設施。