馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波
全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX載送AI伺服器到太空，藉由太空源源不絕的太陽能來發電，打造太空資料中心，建立太空AI算力，規劃每年發射100萬噸衛星，藉此大幅提升AI算力。
業界看好，馬斯克打造太空AI算力，將帶動昇達科（3491）、金寶、啟碁、建漢等衛星相關協力廠再衝一波。
其中，通訊衛星元件大廠昇達科近期來自低軌衛星訂單滿手，相關在手訂單達10億元，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增，並已開始研究太空資料中心相關應用。昇達科透露，有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，大客戶一直傳來好消息，釋出明年正向的規劃，近期可望拍板下單。
啟碁全力迎接衛星大商機，並將低軌衛星視為未來重點成長業務，提供關鍵終端用戶設備，包括天線、電源和路由器，在低軌衛星相關通訊模組與終端設備扮演重要角色。
馬斯克要送AI伺服器上太空，預料也會強化對啟碁的依賴。
金寶在低軌衛星領域主攻地面收發站的主機板代工市場，早已攻入美系大廠供應鏈，並且在美國聖地牙哥及墨西哥等北美地區都有產能建置，就近供應大客戶，也將搭上馬斯克建置太空資料中心的大商機。
金寶過去幾年就成功以機上盒相關產品切入網通市場，先前更曾獲得華為在4G／5G的基地台設備供應鏈大單，成為金寶在網通市場站穩腳步的關鍵。隨SpaceX、亞馬遜Kuiper及英國OneWeb不斷擴大在低軌衛星服務，金寶後續接單看俏。
綜合外媒報導，「女股神」方舟投資執行長伍德7日在X平台發文寫道，方舟與太空金融商Mach33共同研發的開源模型，在今年6月預測，SpaceX的企業價值到2030年將達2.5兆美元。
馬斯克親自回應這篇貼文說，SpaceX估值還有另一個重要考量因素，由於地球電力取得不易，用具備在地AI算力的衛星，把結果從低延遲的太陽同步軌道回傳，會是三年內運作AI位元流的最平價方式，也是四年內的最快拓展方式。
馬斯克寫道，每年發射100萬噸衛星、每個衛星具備100KW（千瓦）算力，每年可增加1GW（10億瓦）的AI算力，而且無須營運和維修成本，並能透過高頻寬雷射，連接SpaceX的星鏈衛星群。
不只如此，馬斯克還說要在月球興建衛星工廠，發射衛星上太空的方式，可從火箭改為電磁炮，邁向蘇聯科學家卡爾達肖夫所說的II型文明，即能夠充分運用所處恆星系統的能量，又稱「恆星文明」。
馬斯克對太空資料中心的興趣，大幅提升這個剛起步產業的關注度。
