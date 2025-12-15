馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

核融合被視為乾淨能源的「聖杯」，但億萬富豪馬斯克說，太陽就是免費的核融合反應爐，無須浪費錢在地球打造核融合爐。他前幾天還發文指出，朝卡爾達肖夫指數的第二型文明（K2，指的是掌握所屬恆星能源，以地球為例就是要掌握太陽的能源）邁進，只要有任何實質性進展，就能創造比當前經濟大上許多的價值。

馬斯克14日在X平台發文寫道，「太陽是巨大的免費核融合爐」，足以滿足地球的能源需求，「在地球打造小型的核融合爐超蠢」。他同時表示，「就算燒掉四顆木星」，太陽系產生的能量，依舊100%出自太陽。他呼籲核融合業者承認，這只是他們心愛的科學試驗，別再浪費錢研發。

廣告 廣告

近來矽谷科技大廠紛紛支持核融合技術，美國核融合新創公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣布募得8.63億美元，投資者之一是晶片巨擘輝達。電價高漲下，新發電來源備受關注，美國能源資訊局資料顯示，美國電價從2022年起，漲幅超越通膨，平均攀升13%。

馬斯克批評核融合不是頭一遭，他2023年接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）訪問時說，能用100英里（161公里）x100英里的太陽能板，供電給整個美國。他說，這麼做不難，而且非常可行，太陽每秒鐘把逾400萬噸的質量轉為能量，可從太陽能板產生電力、存放在電池內，這樣一來，24小時都有電可用。

馬斯克旗下的特斯拉，有住宅與商用太陽能板業務，並有電池儲能部門。根據財報，特斯拉上季儲能營收成長44%，占公司整體營收的12%。

輝達執行長黃仁勳近期提出AI產業的五層架構，將這個產業喻為五層蛋糕，他強調AI要取得成功，並非只靠單一面向，而是需要一個完整生態系的努力。這五層架構分別為能源、晶片與系統、基礎設施、AI模型、應用程式。其中最底層的便是能源，最基礎、卻也最容易被忽略。黃仁勳指出，沒有能源，就沒有AI產業。

【看原文連結】

更多udn報導

台北最難訂私廚為何進駐百貨？吃麵320元戰翻 老闆回應

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

29歲女歌手控前男友家暴、軟禁 公開瘀青照「結束關係」

美編月薪39K嫌太少？網一看工作條件全傻眼：真要偷笑了