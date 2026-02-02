馬斯克「星鏈」網路服務成詐團工具 中檢警偵破跨國詐團不法逾2億元

中檢警偵破跨國詐團不法逾2億元。（中打提供）

刑事局中打五隊在前年獲報，台中市北屯區大樓內疑有詐騙機房，經報請台中地檢署檢察官康存孝指揮，循線追查發現，藏身泰國的林姓金主使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術（Deepfake），委由台灣共犯在該機房內，透過中國不法集團取得中國被害人的照片與個資，破解「數字人民幣」APP的刷臉驗證機制、綁定被害人金融帳號、轉出帳戶內存款。全案經中打分波行動，帶回林等4人，估計詐得2億餘元，中國被害人至少55人。台中地檢署今（2）日偵結，依詐欺、妨害電腦使用、組織等罪將4人提起公訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心於2024年間接獲情資，循線掌握盧姓犯嫌等人承租中市北屯區某公寓從事詐欺不法犯行。經報請中檢檢察官康存孝指揮偵辦，並與中市政府警察局刑警大隊共組專案小組深入蒐證後，於同年11月間查獲盧嫌等3人涉嫌從事詐欺系統商。

接著，溯源追查發現幕後金主林嫌（34歲）藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局查緝林嫌到案，去年6月將林遣返回台，全案共計查獲犯嫌4人，查扣現金12萬餘元、星鏈設備1組、無線分享器4台、手機320支及電腦6台等贓證物。

全案共計查獲犯嫌4人，查扣現金12萬餘元、星鏈設備1組、無線分享器4台、手機320支及電腦6台等贓證物。（中打提供）

經查，林嫌籌組的系統商除大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號販售予境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房騙取大陸地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。檢方訊問後，將林男以100萬元交保，其餘涉案人以20萬元至30萬元交保，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪等罪嫌起訴林男等4人。

被查扣的星鏈核心設備。（中打提供）

刑事警察局呼籲，民眾如發現社區有陌生鄰居且出入情況顯有異狀，疑似為詐欺集團或機房藏匿處所，請踴躍提供線索予警方查處。現今AI科技發達，詐騙手法日新月異，如接到疑似詐騙電話或不明簡訊，請務必保持冷靜，多利用「165反詐騙諮詢專線」求證真實性，切勿隨意點擊不明網路連結或提供個人敏感資料，以避免遭受詐騙造成財產損失。

