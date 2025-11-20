馬斯克：未來10～20年內AI讓工作可有可無

▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）再次做出大膽預測，認為在未來10到20年內，工作對人類來說將變得可有可無，金錢也變得不重要。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近年將心力投入到AI領域的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），19日出席在華盛頓舉行的「美沙投資論壇」（U.S.-Saudi Investment Forum）時，暢談對於AI與機器人科技革命的觀察，並再次做出大膽預測，認為在未來10到20年內，工作對人類來說將變得可有可無，金錢也變得不再重要。

根據《美聯社》報導，馬斯克在論壇上發言時表示，「我認為機器人實際上會消除貧困」，相當於讓每個人都「變得富有」，結合AI與機器人的技術革命，馬斯克預測未來「工作將不再是必需的」。

馬斯克強調這或許會發生於未來10到20年內，工作變成一種選擇而不是必需，「就像是打球、玩電子遊戲之類的」。馬斯克隨後再以種菜比喻，「你可以去商店買菜，或是在自家後院種菜。在後院種菜要難得多，但有些人仍然會這麼做，因為他們喜歡種菜，工作也會變成這樣。然而我們還需要完成很多任務才能達到那個階段」。

馬斯克也指出，隨著AI和機器人的技術持續進步，未來的某個時候，金錢將不再重要，仍然會有像電力、質量這樣的能量限制，基本的物理規則依然會構成約束，但是金錢將變得可有可無。

馬斯克還告訴觀眾，特斯拉（Tesla）將會製造出第一批「真正有用的機器人」，當他說到工作不再是必需時也讓現場響起一片掌聲。

