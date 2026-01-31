馬斯克「登上戀童癖島」？與淫魔富豪私密對話曝光 300萬頁司法文件全揭露
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
美國司法部於30日公開迄今份量最多的「艾普斯坦文件」，曝光科技業巨頭伊隆・馬斯克（Elon Musk）與已故「淫魔富豪」傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於2012年至2013年間的電子郵件往來。內容顯示，雙方曾多次就造訪艾普斯坦知名的加勒比海私人小島進行聯繫，其互動頻率與語氣，較馬斯克過去對外所稱的「低度接觸」更為密切，部分內容因而引發輿論關注。
傑佛瑞・艾普斯坦為美國富豪金融家，2008年因教唆未成年少女賣淫遭定罪。艾普斯坦長期與政商名流往來，其名下位於加勒比海的小聖詹姆斯島，遭多名受害者指控為性剝削發生地，有「罪惡之島」（Island of Sin）、「戀童癖島」（Pedophile Island）和「淫亂島」（Orgy Island）的稱號。2019年，艾普斯坦於聯邦監獄候審期間死亡，官方裁定為自殺，但相關往來文件與調查至今仍持續解封，備受關注。
30日公開文件紀錄顯示，2012年11月，艾普斯坦曾詢問馬斯克「去島上的直升機要坐多少人？」，馬斯克回信提到「大概只有我和塔露拉（Talulah）」並追問「你島上的派對哪天晚上最瘋狂？」；到了2013年12月，馬斯克又表示自己將在英屬維京群島一帶度假，詢問「有什麼合適的時間去拜訪嗎？」艾普斯坦則回覆，一週內皆可，並稱「永遠幫你留位子」。不過，這些訪島計畫最終皆未成行，一次因馬斯克回信表示「這次物流安排不過來」，另一次則因艾普斯坦需留在紐約而告吹。
這些電郵往來的曝光，也與馬斯克過往說法出現落差。馬斯克曾於2019年受訪時形容艾普斯坦是個「怪咖」，並表示自己多次拒絕對方的登島邀請；然而，新公布的郵件顯示，雙方互動語氣相對友好。除島嶼相關計畫外，文件也提及，艾普斯坦曾於2013年安排前往SpaceX總部與馬斯克共進午餐，並在SpaceX火箭發射成功後，主動致信祝賀。
目前，馬斯克本人及其AI公司xAI，尚未就最新曝光的郵件內容對外回應。司法部此次釋出的逾300萬頁艾普斯坦相關文件，亦提及多位知名公眾人物與其往來情況；不過，官方也強調，相關資料本身並不等同於刑事指控，文件係依據國會通過的《EpsteinFiles Transparency Act》分批公開，目的在於提升調查透明度。
