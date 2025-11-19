馬斯克、黃仁勳將出席美沙投資論壇 聚焦AI與科技發展

【緯來新聞網】根據路透社取得的文件，特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳將出席在華府舉行的美沙投資論壇，討論AI相關最新進展。另外，美國擬首次批准先進AI晶片出口給沙烏地阿拉伯 AI 新創 Humain，相關許可最快本週敲定。

（圖／達志影像）

美國總統川普18日晚間在白宮設宴招待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼，輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克皆受邀出席，突顯黃仁勳在華府的影響力，也被視為川普與馬斯克關係回溫的象徵。周三兩人也將出席在華盛頓舉行的美國沙烏地投資論壇。根據相關文件，雙方展開的會談將聚焦於推動下一波科技進步的新興力量，並探討打造更智慧、互聯世界所需的架構、模型與投資。



另外稍早，美國與沙國最快本周敲定AI協議。美國預計批准讓「一定數量的晶片」賣給沙國，並在未來出口審查中採取更積極放行的態度。自2023年起，沙國進口先進晶片需經美國批准，此次協議可望為輝達、AMD、高通等美國晶片大廠打開中東市場。



Humain 執行長 Tareq Amin 表示，公司計畫在2030年前部署多達40萬顆 AI 晶片，目前正等待多家供應商的出口許可。美國財政部長也暗示，這項協議將促成沙國與美國大型科技企業深化合作，形成更緊密的 AI 供應鏈。沙國則強調 AI 是國家關鍵戰略，王儲表示沙國短期內將在半導體領域投入約500億美元，強化其在全球 AI 競賽中的布局。

