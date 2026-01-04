馬斯克「AI人形機器人」準備開賣！能否成特斯拉下個金雞母 陸行之揭密售價

電動車巨頭特斯拉（Tesla）積極進軍機器人領域，執行長馬斯克日前宣布，第3代AI人形機器人Optimus原型機將於今年亮相。不過知名半導體分析師陸行之，詳細預估Optimus機器人未來的售價與營收占比，並指出特斯拉在未來5年的主要驅動力，其實並非Optimus，而是另一項服務。

陸行之在臉書發文表示，雖然很多特斯拉重量級投資人，很看好Optimus機器人未來對公司營收與獲利的貢獻，但在他們的測算後，發現等量的特斯拉旗下無人計程車服務Robotaxi，每年貢獻是Optimus機器人銷售及訂閱費的數倍。

陸行之指出，除非預期Optimus機器人的全球累計出貨數量，在2030遠遠高於Robotaxi的全球運營數量，否則他們認為，未來5年決定特斯拉估值的主要驅動力，並不是Optimus機器人，而是要關注Robotaxi的全球運營數是否明顯超過市場預期。

特斯拉的人形機器人正在做爆米花。（ 資料照，美聯社）

​​陸行之也在文章中提到，馬斯克表示Optimus V3原型機將在今年2月或3月亮相，接著建置年產100萬台的生產線，並希望能在今年底前啟動量產。

陸行之表示，此外，馬斯克的1兆美元薪酬方案也有績效條件，其中一項關鍵目標，就是交付100萬台Optimus機器人，不過這項計畫並未設定明確完成年度，而是屬於一系列長期目標，需在10年績效期間內完成，最晚可能於2035年執行完畢。

陸行之指出，他們預期，2026年至2031年間，全球Optimus機器人銷量將分別達到1000台、1萬台、10萬台、50萬台、100萬台與500萬台，至2031年可貢獻高達1000億美元營收。在2029年以前，Optimus營收占比仍低於6%，但2030年將提升至8%、2031年大幅躍升至33%。

陸行之預估，隨著量產規模持續擴大，Optimus單價將由 2026年的3萬5000美元，逐步下降至2030到2031 年的2萬美元；同時預期特斯拉將採取月費訂閱模式，持續更新機器人軟體，在2026到2027年收取每月40到50美元的訂閱費用，之後於2029到2031年間，下調至每月約30美元。

