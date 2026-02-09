馬斯克：SpaceX將優先在月球打造「自我發展城市」

（中央社倫敦8日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已將重心轉移至在月球上打造一座「能自我發展（self-growing）的城市」，稱這個目標可在不到10年內實現。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在社群平台X的貼文中補充表示：「話雖如此，SpaceX也將努力建造一座火星城市，並在大約5到7年內開始動工，但首要之務是確保文明的未來，而開發月球的速度更快。」

馬斯克的言論呼應了「華爾街日報」（The Wall Street Journal）6日的一篇報導，這篇報導稱SpaceX已告知投資者，公司將優先考慮前往月球，並在稍後的時間點嘗試火星之旅，目標是在2027年3月進行一次無人登月任務。

他去年曾表示，目標是在2026年底前向火星發送一項無人任務。

美國在本世紀面臨來自中國的激烈競爭，雙方都致力於將太空人送返月球。自1972年美國最後一次阿波羅（Apollo）任務以來，便再也無人登陸月球。

在馬斯克發表這番言論之前，SpaceX同意收購人工智慧（AI）公司xAI，這項交易對SpaceX的估值為1兆美元，對xAI的估值則為2500億美元。（編譯：李佩珊）1150209