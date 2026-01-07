馬斯克 xAI 完成 200 億美元融資 輝達參與

財經中心／廖珪如報導

xAI 宣布，已成功完成一輪高達200億美元的融資，xAI開發的聊天機器人Grok5也啟動訓練。（圖／翻攝自Grok）

馬斯克（Elon Musk）旗下的 AI 初創公司 xAI 宣布，已成功完成一輪高達200億美元的融資。本輪資金來源背景雄厚，除了半導體巨頭 輝達（Nvidia） 參投外，還包括卡達投資局（QIA）、Valor Equity Partners、富達（Fidelity Management & Research）等知名機構，以及中東背景的科技投資公司 MGX。

這筆融資計畫已醞釀數月。根據彭博社（Bloomberg）此前的報導，輝達此次投資金額預計不超過 20 億美元。雖然 xAI 尚未公開各家投資者的具體出資比例，也未說明本輪融資中股權與債務的詳細配比，但這筆巨額資金無疑將加速其 AI 算力的佈局。

馬斯克先前透露，xAI 計畫進一步擴張位於田納西州孟菲斯（Memphis）的大型數據中心。該公司預計在當地購入第三棟建物，屆時將使 xAI 的人工智慧計算電力需求規模擴大至接近 2 吉瓦（GW）。這座被稱為「Colossus」的算力集群，將成為 xAI 與 OpenAI、Google 等對手競爭的核心武器。

