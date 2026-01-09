馬斯克 xAI 營收翻倍仍虧損！單季淨損 14 億美元 人才與運算成本成重擔

火報記者 陳銳／報導

馬斯克創立的人工智慧新創公司 xAI，最新財務數據顯示虧損幅度持續擴大。根據相關文件內容，該公司截至 9 月底的單季淨虧損達 14.6 億美元，較前一季約 10 億美元的虧損明顯增加。

儘管虧損加深，xAI 的營收表現出現成長，資料顯示，在截至 2025 年 9 月 30 日的期間，該公司單季營收達 1.07 億美元，較前一季幾乎翻倍，顯示其產品與服務正逐步進入商業化發展階段，並開始帶動收入規模擴大。

xAI 單季營收成長至 1.07 億美元，但仍無法彌補龐大的研發與基礎建設支出。 圖:istockphoto

不過，營收成長仍難以完全抵消龐大的支出，文件指出，xAI 在今年前九個月已花費約 78 億美元現金，主要用於建置先進運算基礎設施、購置高效能資料中心硬體，以及延攬具備生成式人工智慧專長的研究與工程人才，這類高資本投入，已成為人工智慧新創公司普遍面臨的現實挑戰。

面對激烈競爭的 AI 市場，xAI 近期也加快籌資腳步，公司本週宣布完成規模擴大的 E 輪融資，最終募得 200 億美元，金額高於原先設定的 150 億美元目標，外界普遍認為，這筆資金將用於推動新一代人工智慧模型的研發，以及持續擴充計算能力與基礎設施，以提升整體競爭力。

隨著全球科技企業與新創公司持續投入生成式人工智慧領域，xAI 的財務狀況也反映出該產業「高投入、長回收期」的特性，未來其能否在龐大資本支出下，逐步縮小虧損並建立穩定營收模式，仍有待市場持續觀察。