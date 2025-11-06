馬斯克1兆美元薪酬方案高票過關 前提是特斯拉股價漲466%

2022年3月22日，馬斯克出席德國格林海德（Gruenheide）的特斯拉超級工廠開幕式。路透社



世界首富馬斯克（Elon Musk）6日在特斯拉股東會議上獲得壓倒性勝利，股東們以75%支持率批准他的薪酬方案，讓馬斯克在未來10年內有機會拿到價值1兆美元（約31兆元台幣）的特斯拉股份。不過，要成為薪資1兆美元的條件難度也頗高，馬斯克需要讓特斯拉市值達到8.5兆美元，等於股價要比目前成長466%。

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克6日帶著一群機器人登場，強調將會開啟特斯拉的新篇章，順便酸「其他公司的股東大會根本都是打瞌睡大會（Other shareholder meetings are like snoozefests）」。在熱烈氣氛下，特斯拉股東高票通過馬斯克的1兆美元薪酬方案。

廣告 廣告

特斯拉股價在盤後上漲約1%，分析師表示，雖然馬斯克今年一些極右翼言論損害了特斯拉的品牌形象，但馬斯克的1兆薪酬方案通過，對特斯拉而言是好消息，因為特斯拉的價值與馬斯克的願景分不開，包含自動駕駛、無人駕駛計程車、人形機器人等都有市場潛力。

股東們也同意特斯拉投資馬斯克的人工智慧新創公司 xAI，儘管棄權票不少。

股東會議前，特斯拉董事會曾警告，若股東否決馬斯克的1兆美元薪酬方案，馬斯克可能會離開公司。特斯拉董事會和許多支持留住馬斯克的投資人都表示，長遠而言，這1兆美元薪酬方案對股東有利，因為馬斯克得先確保特斯拉創下一連串紀錄，才可能獲得這樣的報酬。

這份1兆美元薪酬方案並不是現金，而是以股票的形式授予。馬斯克必須帶領特斯拉的市值達到8.5兆美元，才能獲得全部潛在收益。

特斯拉市值目前約1.4兆美元，要達到8.5兆，股價必須比目前上漲466%。市值8.5兆美元很難嗎？做為參考，全球目前市值最高的公司是輝達（Nvidia），上週市值達到5兆美元。而特斯拉今年的業績並不好，上半年銷售和利潤大幅下降，且川普政府減少對電動車的補貼，特斯拉的收益可能因此受影響。

至於1兆美元是什麼概念呢？大概就是可以買下1個瑞士（名目年度GDP約9000億美元）、或簽下1428個大谷翔平（大谷與道奇的10年期合約價值7億美元）、或雇用1萬個星巴克執行長、或在紐約蓋333座足以媲美摩根大通總部的大樓。如果普發給美國人，每人可以獲得2923美元（約9萬元台幣）。

更多太報報導

載安潔莉娜裘莉訪烏 閃兵役司機被抓包當場轉送徵兵處

【一文看懂】五大共產國裡最可能的溝通橋樑 越南對美重要性提升

「脫北」外交官：金正恩女兒不會接班 金與正有禮、玄松月跋扈