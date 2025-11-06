馬斯克1兆美元薪酬方案 特斯拉股東會通過

▲特斯拉股東大會投票通過馬斯克高達1兆美元的薪酬方案。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國知名電動車大廠特斯拉（Tesla）， 當地時間6日在德州奧斯汀召開股東大會，以超過75%的贊成票，批准了馬斯克高達1兆美元的薪酬方案。

綜合外媒報導，這項薪酬方案要求馬斯克在10年內達成多項目標，包括將Tesla市值提升至8.5兆美元、交付2000萬輛汽車、實現1000萬個全自動駕駛軟體訂購、生產100萬台機械人、100萬輛自動駕駛出租車投入商業營運等等，會按照階段目標的達成，分批給予股票，比如第1個目標設定在特斯拉市值達到2兆美元，該公司目前的市值約為1.54兆美元。

接下來9期獎勵的發放條件，是特斯拉市值以5000億美元的增量遞增，直到達到6.5兆美元；若特斯拉市值以1兆美元的增量遞增，馬斯克將獲得最後2期獎金，這意味著特斯拉市值需要達到8.5兆美元，馬斯克才能獲得全部獎金。

若全部股票獎勵都到手，馬斯克在特斯拉的持股，將從目前的13%升至25%，從而獲得更大控制權。即使他最終沒有達到所有目標，僅僅透過少數幾個更容易實現的目標，他仍然可以獲得數百億美元的收入。

《路透社》指出，這份薪酬方案的價值，幾乎相當於波蘭一整年的國內生產毛額 (GDP)，事前特斯拉董事會曾警告，若薪酬方案未獲通過，馬斯克不排除將離開該公司。

大多數支持薪酬方案的股東，堅信馬斯克對公司的未來至關重要，但包括加州公務員退休基金、挪威主權財富基金在內，部分股東則表態反對該方案，認為規模過大、可能稀釋股份，並加劇公司對馬斯克的依賴。

