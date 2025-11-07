馬斯克1兆美元薪酬案 特斯拉股東通過！

圖／達志影像路透社

特斯拉6日召開年度股東大會，最大亮點，是股東們以75%的壓倒性票數，通過一項針對執行長馬斯克的薪酬方案。未來10年，馬斯克最多獲得額外4.23億股的特斯拉股票，股票價值1兆美元，扣除相關費用，實際價值8780億美元，約新臺幣27兆元，這將讓馬斯克榮登全球首位兆元富豪。會中，馬斯克也公開表示，特斯拉需要打造一座巨型晶圓廠生產AI晶片，可能會和英特爾合作。

一片歡呼聲中，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）6日走上這個專屬他的大舞臺。

特斯拉執行長 馬斯克：「首先，我要衷心感謝所有支持股東投票的人。我非常地感恩！謝謝你們！」

特斯拉股東：「伊隆(馬斯克)！」

在德州奧斯汀舉辦的年度股東大會上，特斯拉股東，以超過75%的壓倒性票數，通過一項史上最大企業薪酬方案，要酬傭的就是馬斯克。這是一項股票獎勵計畫，馬斯克未來10年，最多可獲得4.23億股的特斯拉股票。4.23億股，一共價值1兆美元，扣除相關費用，實際金額8780億美元，約新臺幣27兆元。馬斯克將不只是全球首富，還將是全球首位兆元富豪！

把股票兌現，等同他的一日薪資2.75億美元，約新臺幣85億元。

但要到手附帶前提。掌舵者馬斯克，要先讓特斯拉的市值衝上8.5兆美元，公司的目前市值，只有1.4兆美元，等同將近5倍。他也得達到特斯拉的一系列目標。

《TechRadar》主編 阿蘭諾夫（Lance Ulanoff）：「未來10年目標是交車2000萬輛，還有交付100萬台機器人，100萬輛自駕計程車（Robotaxi）！」

大投資人，如全球最大的主權基金，挪威主權財富基金（Norway's sovereign wealth fund），都反對重金留馬，但在投票中，馬斯克還是闖關成功。投票股東，甚至不包括持股15%的他本人。一旦10年計畫達標，他在特斯拉的持股比例，將上升到27%。

這一天，馬斯克也對著股東們發表願景。

特斯拉執行長 馬斯克：「我們有第一款專替無人監督的全自動駕駛所打造的汽車，也就是要用作自駕計程車的車款，它叫Cybercab。」

明年4月，特斯拉將開始生產自駕計程車Cybercab。

馬斯克要實現的願景，包括生產能自動駕駛的車輛、在美國建立自駕計程車網絡，和銷售人形機器人，而特斯拉的價值，也取決於此。針對其中至關重要的晶片，馬斯克也預告一個計畫。

特斯拉執行長 馬斯克：「按照我目前所看到的，唯一選擇，就是建造一些非常大型的晶圓廠，而且還得解決記憶體和封裝的問題。否則，你就只能因晶片的生產速度而受限。它一開始至少要有每月10萬片晶圓的產能。也許那只是一個園區中10座工廠之一。最終，可能會達到每月100萬片晶圓的產能。」

馬斯克公開表示，特斯拉需要打造「一座巨型晶圓廠」生產AI晶片，因此，可能會和英特爾（Intel）合作。

只不過馬斯克在兌現給股東們支票前，得先面對現實。10月，特斯拉在歐洲面臨困境。根據當地產業數據，特斯拉在瑞典的銷量暴跌89%，丹麥86%，挪威50%，荷蘭48%。特別是在西班牙，特斯拉銷量下降31%，但當地整體純電動和插電式油電車市場的銷量，暴增119%。

路透社記者：「今年特斯拉在歐洲銷量直直落，部分原因是其車型老化。它也面臨來自當地和中國品牌的競爭，如在丹麥，特斯拉的銷量，遭到數個中國品牌超車，包括比亞迪和小鵬(還有吉利)。公司也面臨部分歐洲客戶，對執行長馬斯克的強烈反彈馬斯克幫助川普取得去年的美國總統大選勝利，同時支持歐洲的極右翼政黨。」

只有在法國，特斯拉連2個月的銷量小幅成長，上升約2.4%。這一切，就考驗特斯拉的兆元身價執行長馬斯克，能否扭轉乾坤。

