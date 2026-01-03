馬斯克14年前才嘲諷比亞迪！特斯拉年銷量如今被正式超越

中國電動車製造商比亞迪（BYD）。（圖／達志／美聯社）

中國電動車製造商比亞迪（BYD）於美東時間2日正式超越美國競爭對手特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車銷售商。回顧歷史，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在2011年10月接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時，否認比亞迪會成為特斯拉的競爭對手，直言：「我不認為他們有很棒的產品。」

比亞迪於1日發布聲明稱，其純電動汽車銷量年增近28%，達到226萬輛。這一里程碑標誌著比亞迪的全面崛起。雖然許多國家已對中國製電動車課徵高額關稅，該公司仍在海外快速擴張，特別是在拉丁美洲、東南亞與歐洲部分地區。

另一方面，特斯拉於2日表示，該公司在2025年共交付164萬輛汽車，與公司內部彙整的160萬輛交付預估大致相符。這一年度數字較2024年約下滑8%，也是特斯拉連續第2年出現年度交付量下滑。

其中2025年第4季的交付量，較2024年第4季下降約16%。當時馬斯克的電動車公司曾通報交付量為495,570輛。對特斯拉而言，交付量是最接近實際銷售表現的指標，但公司在致股東文件中並未對「交付」給出精確定義。

特斯拉在今年經歷了劇烈起伏。2025年第1季，由於競爭加劇，尤其是來自中國電動車製造商的強勢挑戰，再加上馬斯克激進政治言論引發的聲譽衝擊，特斯拉股價一度大幅崩跌。

然而，近幾週特斯拉股價強勢反彈。上個月，在馬斯克表示公司已在德州奧斯汀（Austin）測試無人乘坐的自動駕駛車輛後，股價創下每股489.88美元的歷史收盤新高。這項測試距離特斯拉啟動配備安全駕駛員的試點計畫，約莫已過去近6個月。

