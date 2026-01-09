馬斯克21歲跨性別女兒拍內衣廣告！ 「蕾哈娜加持」性感亮相

薇薇安（右）與父親馬斯克（左）關係決裂。（翻攝vivllainous IG、 Peter H. Diamandis YouTube頻道）

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與21歲的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾森（Vivian Jenna Wilson）關係早已決裂。近來薇薇安擔任天后蕾哈娜（Rihanna）內衣品牌的廣告模特兒，詮釋多元樣貌，引發話題。

情人節化身現代女神？ 蕾哈娜為何找上她？

綜合外媒報導，蕾哈娜內衣品牌 Savage x Fenty推出情人節系列，廣告主題為「狂野之愛：向愛與美之神阿芙蘿黛蒂致敬」，主打「愛的各種形式」。薇薇安與演員洛薇席夢（Lovie Simone）、模特兒艾瑪阿蕾塔（Emma Arletta）一同入鏡，在大理石雕像前演繹現代女神的視覺意象。

畫面中，薇薇安身穿玫瑰圖騰內衣、同款蕾絲迷你裙和鮮紅色絲襪，長直髮自然披肩，搭配金色垂墜耳環和深紅唇色，整體造型性感卻不浮誇。而蕾哈娜本人也親自拍廣告，她穿紅色蕾絲內衣、內褲，展性自信性感。

薇薇安（右）拍攝內衣廣告。（翻攝SAVAGE X FENTY ）

蕾哈娜也親自拍攝內衣廣告。（翻攝SAVAGE X FENTY ）

不靠老爸也能財務獨立？ 薇薇安怎麼走出自己的路？

事實上，薇薇安本名澤維爾（Xavier Musk），是馬斯克與第一任妻子賈絲汀（Justine Musk）所生的雙胞胎之一，2020年宣布出櫃後，就與「反跨」的父親決裂。2022年她年滿18歲，就向洛杉磯高等法院正式提出申請變更名字與性別，並放棄「Musk」姓氏、改從母姓。

薇薇安在IG擁有100萬粉絲追蹤，目前當模特兒，去年9月更在紐約時裝週完成伸展台處女秀。她曾向《Teen Vogue》表示，不希望再被拿來與父親連結，認為「財務獨立」是她最驕傲的選擇，她與室友合租房子，根本沒靠老爸金援，戳破外界「以為她很有錢」的想像。

對於名氣，她曾向《The Cut》直言，曾懷念被當作普通人的日子，但也逐漸接受現況。她說：「我努力很久只想當個普通人，那段沒人認識我的日子其實很美好，但現在我願意接受名氣，因為它帶來收入，讓我能做想做的事。」

