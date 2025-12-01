馬斯克AI慘輸卻不講武德？ 他驚呼黃色內容「比A片還猛」

網紅Cheap於臉書po文，提到馬斯克（圖）的Grok爛到看不到ChatGPT、Gemini車尾燈。（翻攝自Elon Musk X）

隨著這幾年AI加速興起，ChatGPT等產品漸漸走入大家的生活，由馬斯克（Elon Musk）投資的Grok近日也引起不少討論。網紅Cheap於臉書po文，提到馬斯克的Grok爛到看不到ChatGPT、Gemini車尾燈，不過黃色內容非常強，「個人覺得比A片還猛」，他認為馬斯克打不贏就搞黃，「可以說他不講武德，但也可以說，他看清了『市場的本性』」。

Cheap近日於臉書po文，談到自己使用AI的心得分享，指目前Gemini已遙遙領先ChatGPT，不管是文本還是製圖，「如果只能訂一個AI，就選Gemini，畫圖我只跟他說幫我手繪，台灣辦公室四大神獸」，就能產生出現手繪風的圖片，他認為AI已完全破解中文字。

Cheap也提到自己使用馬斯克Grok的感想，坦言非常爛，而且完全看不到ChatGPT、Gemini的車尾燈，但是Grok可以聊色、生色圖，即使訂閱一個月要價900元，訂閱的人還是不少，「而且它黃色內容非常強，個人覺得比A片還猛（聊色的話），畢竟是抓X的數據訓練的。」

網紅Cheap於臉書po文，提到馬斯克的Grok爛到看不到ChatGPT、Gemini車尾燈。（翻攝自Grok）

Cheap補充說道，只能說……「科技的終點，始終是色色」，他提到印刷術印了小黃書；攝影機先拍人，再拍人脫光；網路一開始拿來傳貓的影片，但後來歷史失控了。AI也不意外，有一群人一拿到AI就開始問「它能不能畫○○○」，馬斯克打不贏就搞黃，「可以說他不講武德，但也可以說，他看清了『市場的本性』：人類永遠會為色色內容買單」。

