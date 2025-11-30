馬斯克AI有1功能超強大 網紅曝試用心得：不講武德

人工智慧AI讓不少民眾愛不釋手，但不同AI產品的強項都不太一樣，百萬網紅Cheap近日分享他試用幾款不同AI的心得，認為目前市面上最強的AI應該是Gemini，已遙遙領先ChatGPT，而特斯拉執行長馬斯克旗下公司研發的AI「Grok」雖然很爛，但在色色方面卻沒有任何AI比得上，讓網友全都笑翻。

Cheap昨（29）日在臉書分享試用各款AI的心得文，指目前市面上的AI中，Gemini不論在文本或是製圖上，已遙遙領先ChatGPT，如果預算只夠訂閱1種AI，那他的首選會是Gemini，而馬斯克旗下的Grok使用起來體驗非常爛，完全看不到Gemini與ChatGPT的車尾燈，但Grok有一個無人能敵的功能，就是可以生成色圖，甚至還能跟Grok聊色色的內容。

廣告 廣告

Cheap指出，Grok使用社群平台「X」的數據進行訓練，導致它的色情內容非常強，色色方面甚至比直接看A片還要厲害，「只能說，科技的終點，始終是色色」。

Cheap提到，印刷術問世後被人類拿來印黃色周刊，攝影機最先是用來拍人的，後來被拿來拍脫光光的人，AI同樣也不意外，有一群人使用AI就先問能不能畫色色的圖片，「馬斯克打不贏就搞黃，可以說他不講武德，但也可以說他看清了『市場的本性』，人類永遠會為色色內容買單」。

一篇心得文讓網友全都笑翻，紛紛喊「收到，馬上訂閱Grok」、「現在的Grok已經被閹割過一次了，11月初更色」、「謝謝分析，馬上跳槽到Grok」、「畢竟科技始終來自於人性」、「其實GPT一開始也可以，可惜後來鎖住了」。

更多中時新聞網報導

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC

保健》骨質流失難恢復 飲食運動防骨鬆

霍恩電音 聽見愛恨悲喜