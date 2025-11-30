馬斯克AI比ChatGPT爛 1功能卻非常強！他願「每月砸錢訂閱」

科技中心／倪譽瑋報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的事業涵蓋多領域，在AI方面有「Grok」與市面上的Gemini、ChatGPT競爭。百萬網紅Cheap日前分享使用AI的心得，他評價Grok「非常爛」整體比不過另外兩家，但Grok能生成色情內容，而且非常強，願意付費訂閱者不少，Cheap直呼「人類永遠會為色色內容買單」。

Cheap分享，近期他使用Gemini，發現該AI已遙遙領先ChatGPT，不管是文本還是製圖，要求Gemini手繪「台灣辦公室四大神獸」，它便做出了風格精美的圖片。

Cheap再解說另一款AI「Grok」，他直言「非常爛」完全看不到Gemini、ChatGPT的車尾燈，而且訂閱一個月900很貴。然而，Grok的「黃色內容」非常強，畢竟是抓X的數據訓練的，可以聊色、生色圖讓訂閱者不少，包括Cheap自己，他個人覺得和Grok「聊色」比色情片還猛。

Cheap笑稱，「只能說…科技的終點，始終是色色」印刷術後來印了小黃書、網路一開始拿來傳貓的影片，但後來失控了，更不用說AI「有一群人一拿到AI就開始問『它能不能畫○○○』」Cheap直呼，馬斯克「打不贏就搞黃」，可以說他不講武德，但也可以說他看清了「市場的本性」。

