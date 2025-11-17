馬斯克Call訊？公開向蓋茲下最後示警：趕快拋掉Tesla空頭部位

[Newtalk新聞] 身為全球首富、電動車品牌特斯拉（Tesla）的執行長，伊隆．馬斯克（Elon Musk）近期對前首富比爾．蓋茨（Bill Gates）的投資發出了最後警告。蓋茲已向馬斯克證實，自身幾年前曾直接持有特斯拉的空頭部位。

幾年前，蓋茲曾與馬斯克在公益慈善事業上展開合作，巧的是，就在那時，他也向馬斯克承認自己做空了特斯拉。

馬斯克表示，「若蓋茨還未完全撤回對特斯拉約 8 年來的瘋狂空頭部位，那他最好趕快行動。」這番話引起了科技界的廣泛關注，特別是在特斯拉股票的表現及市場情緒方面。作為全球電動車市場的領軍者，特斯拉的發展一直以來都受各方股民關注，而馬斯克的言論不僅突顯了他對特斯拉的信心，也反映出他對於市場動態的敏銳觀察。

Tesla執行長馬斯克向比爾．蓋茲示警「盡快拋售特斯拉空頭部位」。 圖：Elon Musk 的Ｘ

蓋茲做空特斯拉股票，本質上代表他藉由看衰特斯拉來獲利。然而，特斯拉股價今年來已上漲逾 6%，過去五年累計上漲近 150%。隨著特斯拉股東會近期通過了馬斯克高達一兆美元的天價薪酬方案，反映多數股東期盼他繼續掌舵特斯拉的技術創新與市占擴張，帶動其未來可能的增長潛力。該薪酬方案將分12期發放，每期都包含公司估值目標和與產品相關的個人目標。

馬斯克於當晚股東會的即興演講中，描繪了自己對未來的願景：一個由人工智能（AI）主導、充斥著自動駕駛車輛和一支能比人類更精準完成手術、甚至能「消除貧困」的特斯拉機器人「大軍」、「這將是有史以來規模最大的產品」，他說，「Optimus（特斯拉機器人）就像一個無限的金錢漏洞。」

特斯拉在電動車、能源儲存及自動駕駛技術等領域的持續研發，無疑會影響整個汽車行業的走向，並可能引領更多企業投入到可持續發展的科技中。這些創新不僅能提升特斯拉的市場地位，還將推動全球對綠色能源的重視，進一步鞏固其在科技界的領導地位。

在蓋茲基金會拋售其 65% 的微軟持股、套現近 90 億美元後，馬斯克向他發出了最後一條訊息：「盡快拋售你的特斯拉空頭部位，否則後果自負。」

