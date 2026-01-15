馬斯克Grok淪「真人脫衣生成器」惹眾怒 急推禁產令止血



在各國政府與監管機構的強力抨擊下，億萬富豪馬斯克旗下人工智慧公司xAI宣布，其聊天機器人Grok將不再允許用戶編輯或生成真實人物的穿著暴露圖像。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）公司xAI的聊天機器人Grok，先前讓社群媒體X用戶可以通過簡單文字提示，基於真人照片生成露骨的深偽影片，以及讓用戶編輯真人圖像，使照片人物穿著暴露的服裝。路透報導，這些圖像中的女性被刻意修改成身穿迷你尺寸的比基尼，擺出不雅姿勢或渾身傷痕的樣子；在某些情況下，未成年女性甚至被以數位方式「剝去衣物」，只剩下泳裝，引發批評。

印尼政府於是在10日封鎖Grok，馬來西亞政府也於11日跟進，成為全球首波封禁Grok的國家。然而，該公司並未因此立刻啟動任何相關限制措施，直到美國加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）14日稍早表示，其辦公室正對xAI進行調查，「我們正要求xAI立即說明，他們打算如何阻止這類內容的生成與散布。」邦塔指出，「這些描繪女性與兒童裸體，以及處於性露骨情境中的素材，已被用來在網路上騷擾他人。」

加州檢長出手後數小時 xAI限制生成真實人物暴露影像

邦塔這則公告發出後幾小時，xAI於14日晚間就發聲明指出，已對Grok聊天機器人實施限制，「我們已經採取技術措施，防止Grok帳戶允許編輯真實人物穿著比基尼等暴露服裝的圖像，該限制適用於所有用戶，包括付費訂閱用戶。」

該聲明指出，「我們現在已在法律禁止的司法管轄區，對所有用戶實施地理封鎖（geoblock），禁止透過Grok帳號和X平台上的Grok生成功能，產生真實人物穿著比基尼、內衣或類似服裝的影像。」並補充，只有付費用戶才能在X上使用Grok進行圖像生成與編輯，以確保那些試圖濫用Grok來違反法律或X政策的人員，能夠被追究責任。

英國廣播公司報導，馬斯克14日表示，在啟用「不適合在工作場所觀看」（Not Safe For Work，NSFW）設定的情況下，Grok理應允許「非現實的成年真人」出現「上半身裸露」，這與R級（未滿17歲人士必須由家長或成年監護人陪同）電影中可看到的內容一致。馬斯克說，「這在美國已經是事實上的標準。至於其他地區，則會依各國法律不同而有所差異。」

英國將調查Grok 馬斯克護航轉貼英首相比基尼AI圖

馬斯克先前還曾護航Grok，稱批評者「只是想要打壓言論自由」，並同時貼出2張由AI生成出英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）穿比基尼的圖片。英國媒體監管機構通訊管理局（Ofcom）12日表示，將調查X是否在這些性影像問題上未遵守英國法律。

政策研究員普費弗科恩（Riana Pfefferkorn）表示，馬斯克並沒有讓公司表現出嚴肅的態度。她說，如果馬斯克能停止「做一些像是轉貼施凱爾穿比基尼的 AI圖像這類事情」，將會有所幫助。

