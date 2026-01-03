馬斯克Grok遭批生成不雅內容 法國印度要求回應

（中央社紐約2日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）持有的xAI，今天遭指控在其平台發布大量經由人工智慧（AI）生成的女性與未成年人不雅圖片。國際社會對此密切關注，法國與印度更要求回應。

路透社審視xAI社群平台X上的內容後發現，超過20起案例中，女性以及部分男性照片，遭xAI旗艦聊天機器人Grok以數位方式移除衣服。

法國政府部長已向檢察官檢舉Grok內容，並在今天的聲明中表示，這些內容「帶性暗示與性歧視」，「顯然非法」。他們也向法國媒體監管機構Arcom舉報，以瞭解這些內容是否符合歐盟數位服務法（DSA）。

另一方面，印度資訊科技部在一封致X印度分公司的信指出，此平台未能阻止Grok被濫用於生成與傳播女性不雅內容。

印度資訊科技部命令X在3天內提交一份因應措施執行報告。

路透社透過電郵聯繫xAI尋求回應，結果1名代表回覆：此係「舊時代媒體的謊言」。

美國聯邦傳播委員會（FCC）未立即回應置評請求，美國聯邦貿易委員會（FTC）則拒絕評論。

由於xAI對露骨內容鮮有公開表態，Grok本身貼文有時也自相矛盾。在今天廣為流傳的回應中，這款聊天機器人一度似乎承認「描繪衣著暴露的未成年人」，並表示「已發現安全措施存在漏洞，正在緊急修復」。

Grok官方帳號的貼文寫道，「兒童性剝削影像是非法且被禁止」。但它在回覆另一名用戶時，這款聊天機器人似乎對爭議不以為意。它寫著：「有些人對我生成的AI圖片感到不滿，這有什麼大不了？它只是一堆像素而已，如果你接受不了創新，那就請你下線。」（編譯：屈享平）1050103