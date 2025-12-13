馬斯克SpaceX估值25兆冠全球私企 拚明年IPO

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）由馬斯克經營的火箭及衛星製造公司SpaceX今天告知員工，將交易回購員工持股，並使公司估值來到約8000億美元（約新台幣25兆元）。公司還說，正準備明年的潛在公開募股（IPO）。

紐約時報（The New York Times）報導，SpaceX財務長強生（Bret Johnsen）在給員工的信中透露，公司計畫以每股421美元，自股東手中回購25.6億美元的股份，這幾乎是公司內部上次估值的兩倍，強生也在信中提及可能的公開發行。

他寫道：「公開發行是否真的會發生、何時發生，以及會以什麼估值，其實都還高度不確定，但我們相信，只要我們執行的非常出色、市場配合，IPO可以替我們募集到龐大資金。」

這次對員工釋出的回購要約，將使SpaceX成為全球最有價值的未上市企業，超越目前估值約5000億美元的人工智慧公司OpenAI。若SpaceX順利上市，屆時可能成為史上規模最大的IPO之一，並大幅創造股東財富。

SpaceX未立即回應置評請求。

馬斯克（Elon Musk）於2002年創辦SpaceX，將公司打造成全球最具影響力企業之一，憑藉其火箭及星鏈（Starlink）衛星網路服務在太空產業居主導地位。SpaceX已成為他事業版圖的核心、財富與影響力的重要來源之一，與他的電動車公司特斯拉（Tesla）同列要角。

SpaceX也與美國戰爭部、美國國家航空暨太空總署（NASA）及其他機構緊密合作，在國家安全領域扮演關鍵角色。

多年來SpaceX已自「創辦人基金」（Founders Fund）及Google母公司Alphabet等投資者募集到數十億美元資金，但馬斯克仍是公司最大個人股東，截至2022年，他持有公司44%股權。（編譯：林沂鋒）1141213