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馬斯克創辦的SpaceX憑藉火箭回收技術改寫航太史，近期更隨著上市計畫拋出火星殖民與太空AI數據中心等宏大願景。然而，多位航太專家對其時程表與技術可行性表示懷疑，認為部分計畫目前仍停留在「科幻小說」階段。

SpaceX財務長近期在影片中宣稱，公司致力於將「他人眼中的不可能變為可能」，其部分可回收火箭的成就確實傲視全球，發射次數甚至超過全球其他供應商的總和。然而，針對馬斯克提出的火星殖民計畫，德國德勒斯登工業大學（Technical University of Dresden）專家 Christian Bach 直言「完全不切實際」，認為本世紀內光是要讓少數人在火星定居，就面臨巨大的技術與生物學挑戰。

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前美國國家航空暨太空總署（NASA）官員 Scott Hubbard 指出，前往火星的三年往返旅程不僅需要研發中的「星艦」（Starship）火箭，更需要尚未成熟的氧氣與水循環生命維持系統。此外，SpaceX 計畫在軌道上為火箭加油的技術，至今也從未實現過。專家認為，若沒有 NASA 的深度參與，單憑民間企業難以獨力完成殖民壯舉，馬斯克設定的時程表往往過於樂觀。

除了火星夢，SpaceX 還計畫建立太空 AI 數據中心，試圖將高耗能運算移往軌道。對此，喬治城大學（Georgetown University）分析師 Kathleen Curlee 認為這在經濟上極不合理。火星學會（Mars Society）會長 Robert Zubrin 甚至毒舌批評這是「虛構故事」，並將馬斯克比作拿破崙，擔憂其過去的成功可能導致他聽不進反對意見，最終在過度擴張中面臨挫敗。

原文出處：馬斯克SpaceX大夢是科幻？專家質疑火星殖民與AI中心不切實際

本文由AI協作，經編輯審核後發布