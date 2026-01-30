馬斯克SpaceX拚史上最大IPO 考慮與特斯拉或xAI合併

世界首富馬斯克的太空公司SpaceX預計6月上市。路透社



億萬富翁馬斯克（Elon Musk）夢想在月球上建立基地，其太空公司SpaceX擬在今年6月左右上市。知情人士透露，SpaceX可能與馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）、或者和人工智慧公司xAI合併，任何一種合併都可能吸引投資者興趣，有助SpaceX達成史上最大規模IPO（首次公開發行）。

《彭博新聞》29日報導，知情人士表示，有投資人在推動SpaceX和特斯拉合併，SpaceX也已研究可能性；另一批知情人士也透露，SpaceX也在考慮與xAI合作。無論哪一種，都可能吸引到基礎設施基金、以及中東主權基金的投資興趣。

特斯拉股價29日跌3.45%，收416.57美元，此消息讓特斯拉股價在29日盤後一度大漲4.5%。特斯拉市值目前約1.56兆美元，而SpaceX瞄準的IPO估值也是1.5兆美元。

此前，路透社也曾報導SpaceX可能和馬斯克的人工智慧公司xAI合併，xAI的股份將兌換成SpaceX的股份，xAI高層可以選擇將原持有的股份換成現金。

SpaceX考慮在6月上市，恰好是馬斯克生日前後，有望募集高達500億美元的資金，成為有史以來規模最大的IPO。除了美國銀行、高盛集團、摩根大通（JPM）、摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）會是要角，年輕人愛用的新興網路券商羅賓漢（Robinhood）也在爭取SpaceX配售股份以吸引散戶進場。

