馬斯克xAI狂燒200億！輝達重金入股搶AI晶片商機

馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI今日正式宣布，已成功完成E輪融資200億美元，超越原先設定的150億美元目標。本輪融資陣容堅強，包括晶片巨頭輝達、卡達投資局、Valor Equity Partners、StepStone Group、富達投資、MGX、Baron Capital Group，以及思科投資部門等重量級投資者共同參與。

根據彭博新聞報導，這輪募資已籌備數月，輝達據傳計劃投資高達20億美元。知情人士透露，xAI原計劃將這輪募資拆分為約75億美元的股權與高達125億美元的特殊目的載體債務。規劃的SPV將用於購買輝達的繪圖處理器，xAI隨後會租借這些晶片，租期為五年。這種以GPU而非公司本身作為擔保的獨特交易結構，可能為希望降低債務風險的科技公司提供全新參考模式。

xAI對資金需求極為迫切。消息人士指出，該公司在2025年已募得約100億美元的企業股權與債務，但每月燒錢速度達10億美元，仍需要數百億美元的資金挹注。馬斯克表示，xAI計劃擴大位於曼非斯的大型資料中心園區，已在該地區購買第三棟建築，將能夠把公司的算力提高到接近2GW。

xAI表示，新資金將用於建置運算與資料中心等基礎設施，加快人工智慧產品的開發與部署，同時支應前瞻性研究。公司目前正訓練下一代大型語言模型Grok 5，並持續擴大資料中心規模，以提升模型訓練與推論能力。透過快速擴張運算基礎設施，xAI力圖縮小與OpenAI的ChatGPT以及Alphabet旗下Gemini之間的差距。

值得關注的是，輝達在CES展上發表開源自動駕駛模型Alpamayo，黃仁勳表示自駕車正在經歷ChatGPT時刻。賓士、比亞迪、Lucid等車商都在使用輝達的車用電腦平台Thor。特斯拉股價應聲下挫4.14%，但馬斯克回應並不擔憂競爭，認為傳統車商需要5到6年才會對特斯拉帶來壓力。

