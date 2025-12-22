馬時代大法官怒了！黃虹霞批拒評者應彈劾 林濁水酸憲法法庭：半死不活沒滿血
5位判違憲、3位拒開庭 林濁水：分裂法庭只會讓僵局更嚴重
憲法法庭於上週五（12 月 20 日）由 5 位大法官宣告立法院三讀通過的國會職權法違憲並撤銷，但3位拒絕評議引發「分裂法庭」爭議，馬英九時代任命的前大法官黃虹霞痛批應彈劾。前民進黨立委林濁水 22 日接受主持人黃暐瀚專訪時直言，憲法法庭雖然看似「復活」，但實際上是「半死不活、一點都沒有滿血」，判決不僅無法平息爭議，反而可能讓「例外狀態常態化」，憲法法庭將天天審查例外狀態。他感嘆「雙方都對但誰都說服不了誰」，憲政僵局無解。
「分裂法庭」正當性存疑 判決無法定紛止爭
憲法法庭根據新版《憲法訴訟法》本應由 10 位大法官開會，但目前僅剩 8 位，且其中 3 位大法官拒絕評議，最終僅由 5 位大法官做成判決。林濁水指出，這種「分裂法庭」讓判決正當性蕩然無存，「連評議都無法達成共識，如何說服社會接受判決？」
他強調，大法官判決的最大目的是「讓爭端從此停止」，但這次判決不僅沒有終止爭論，反而讓藍綠對立更激化。林濁水感嘆：「以前是全死，現在是半死復活。綠營說是滿血復活，但實際上判決最大的目的就是爭端從此停止，那現在爭端可多了，大家對判決沒有信心。」
馬時代前大法官重批：3位拒評議應移送彈劾
林濁水指出，這次判決僅由 5 位大法官做成，甚至出現 3 位大法官拒絕評議的「分裂法庭」奇觀,導致正當性備受質疑。
他更點出這場危機已演變成司法界的「同室操戈」。他引述馬英九總統時代任命的前大法官黃虹霞之觀點，指出黃虹霞近日重砲痛批這 3 位拒絕參與評議的大法官，直言其行為是「實質癱瘓憲法法庭」。黃虹霞主張，大法官領公帑卻拒履行職務極其不妥，甚至認為應將這 3 位大法官移送監察院彈劾。林濁水認為，連法律界前輩都看不下去，顯示司法權威已徹底崩盤。
35 案恐全送憲法法庭 林濁水憂：極端例外將變成常態
更令林濁水憂心的是「例外狀態」的擴張。他引用報導指出，藍白通過的 35 個法案若依此標準可能都違憲，若全數送往審查，憲法法庭將再度面臨大法官拒絕開庭、除名總額等難題。
林濁水警告，「如果國會形態不改變，再增加 35 案一點都不稀奇，一年三十幾案，兩年就七十案，憲法法庭將天天在審查例外狀態。」他以威瑪共和末期與台灣戒嚴 38 年為鑒，指出當「緊急命令權」本應用於例外，卻變成日常使用的常態時，憲政制度就會走向崩解。他預測，若現狀不改，台灣恐怕要忍受這種行政與立法「有權無責」的僵局直到 2032 年。
法學界立場反覆 分裂憲法提供互相互殺的彈藥
林濁水點名前司法院長許宗力，批評法學界立場反覆。他指出許宗力過去曾寫下 585 解釋的部分不同意書，但在擔任司法院長後，立場卻在五權憲法與權力分立之間擺盪。「同一個令人尊敬的學者，昨天拿五權憲法修理國會擴權，過幾天又拿權力分立制衡修理五權憲法，整個大法官當然亂成一團。」
他分析，根本問題在於「我們的憲法是分裂的」，五權憲法與三權分立制衡精神並列，讓朝野各取所需，「憲法就提供了雙方互相兇殺的彈藥」，除非進行修憲，否則條文將持續「互相兇殺」。但林濁水也坦言修憲「很困難」，因為「連過半的共識都沒有」，只能「繼續讓例外狀態成為常態狀態」。
「雙方打了半天，兩邊都對，兩邊都有憲法根據。所以憲法就提供了雙方互相兇殺的彈藥。」林濁水感嘆，目前社會上的正反雙方意見「都對，都有道理，但誰都說服不了誰」，僵持之勢只會維持下去。
民意不信任 大法官判決難獲正當性
林濁水最後引用民調指出，超過五成民眾不相信大法官能超越黨派。他直言，一個多數民眾不相信的大法官，其判決無法獲得社會信任，爭議性的法案將保證繼續增加，憲政危機不僅未解，反而更加惡化。主持人黃暐瀚歸納這場訪談指出，林濁水認為「雙方都對，都有道理，但誰都說服不了誰」，這場僵局只會繼續維持下去。
