即時中心／徐子為報導



委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍逮捕後，他和相關人員於瑞士的資產立刻被凍結。根據外媒報導，瑞士海關資料披露，馬杜洛2013至2016年上任的前3年，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約折合新台幣1635億元）。





根據《路透社》報導引述瑞士海關資料，2017年起到去（2025）年，委國均未再向瑞士出口黃金。



根據《瑞士廣播電視台》（SRF）報導，這批黃金來自委國中央銀行，當時委國首都卡拉卡斯（Caracas）面臨美國經濟制裁，而委國央行為支撐國家經濟，出售儲備黃金來籌資。



瑞士5日下令凍結馬杜洛和36名同夥位於瑞士的資產，但未進一步提供相關來源、資產數額等資訊，目前也不清楚，該資產與委國央行轉移至瑞士的黃金是否有任何關聯。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／馬杜洛上任3年、將113公噸黃金運到瑞士 市值近1635億元台幣

更多民視新聞報導

柯志恩慘被全面輾壓！高雄市長最新民調曝光 「這選將」暫居首位

洪孟楷朝聖台灣隊紀錄片《冠軍之路》 遭網砲轟「刪預算還敢蹭」

才稱「沒有外國代理人」！川普宣布：委國交出5000萬桶石油、錢我來管

